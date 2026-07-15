Pep Lluís Martí: "El objetivo es llevar jugadores al primer equipo"

Pep Lluís Martí asume el reto de dirigir al RCD Mallorca B con el objetivo de potenciar el talento joven y construir un equipo competitivo en Segunda RFEF. El técnico ha reconocido estar “muy contento y orgulloso” por regresar al club de su vida, donde ahora tendrá un papel clave en la formación de futbolistas. “Cuando el club de tu vida te llama para colaborar y, sobre todo, para formar jugadores, es un orgullo”, afirmó en sus primeras declaraciones.

Al ser cuestionado por la evolución del club desde su anterior etapa, Martí puso en valor la gran evolución que ha sufrido la entidad. “El club ha crecido muchísimo en cuanto a infraestructuras, instalaciones… Ha mejorado de una manera brutal y creo que las cosas se están haciendo muy bien. Desde el grupo de metodología también se está trabajando muy bien en la formación de jugadores”, destacó en declaraciones recogidas por el club.

Sobre el arranque de su trabajo con el filial, el entrenador destacó la ilusión de volver a estar cerca del césped. “Muy bien, muy ilusionante, con muchas ganas de volver a estar sobre el césped y también en el despacho. Volver a sentir el fútbol desde dentro y, sobre todo, encontrarme con unos jugadores que tienen muchas ganas de trabajar y que están muy implicados en todos los entrenamientos, me hace estar muy contento”.

En relación a los objetivos del curso, Martí reconoció que la idea es preparar a futbolistas que puedan servir para el primer equipo: “Lo que queremos es ser ambiciosos y no ponernos límites en la clasificación, pero tenemos muy claro que nuestro objetivo es intentar que los jugadores puedan llegar al primer equipo; ese sería nuestro mayor objetivo. Y, dentro de lo que es el grupo y la clasificación, llegar lo más lejos posible”.

Respecto a las claves para rendir en la categoría, el técnico incidió en la dificultad de la categoría. “Creo que hay que ser muy ambiciosos, muy intensos, formar un grupo muy cohesionado, tener las cosas muy claras y, sobre todo, competir. La Segunda RFEF es una categoría para competir y creo que, en ese aspecto, puedo enseñar muchas cosas a los jugadores sobre cómo competir hasta el máximo límite que permite el reglamento”, comentó.

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Por último, al referirse a la relación con el primer equipo, Martí subrayó la cercanía y sintonía con su entrenador: “Sí, hay contacto directo. Además, Luis es un espectáculo, no solo como entrenador, que ya lo veréis, sino también como persona. Es muy cercano, hemos tenido la suerte de coincidir durante muchos años y estoy muy contento de que esté aquí”.