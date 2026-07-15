El Oviedo deja sin fichaje al Mallorca y se lleva a Estanis Pedrola

El Oviedo se ha adelantado al Mallorca por la compra de Estanis Pedrola, según ha avanzado el periodista Juan Velázquez y ha podido confirmar este diario. A pesar de que la dirección deportiva del Mallorca había intensificado las negociaciones con la Sampdoria y la agencia Dupla Piqué & Domínguez, que representa al extremo catalán, el club asturiano ha pujado mucho más fuerte y será el que se quede en propiedad al jugador.

El atacante era una petición expresa del técnico Luis García, que le conoce bien de su etapa de la pasada campaña en Las Palmas, aunque lo cierto es que ya figuraba desde hace tiempo en la lista de Pablo Ortells. El castellonense maneja más opciones para esa posición, pero sorprende que Pedrola finalmente no recale en Son Moix y sí en el Oviedo, que también es un recién descendido y quiere regresar esta misma campaña a Primera División. No ha trascendido la cantidad que pagarán los carbayones al club italiano, pero todo apunta a que rondará los dos millones de euros.

La Sampdoria, que milita en la Serie B, quiere recuperar parte de la inversión realizada en 2023, cuando pagó tres millones de euros. Las Palmas pretendía quedarse con él en propiedad gracias a una opción de compra no obligatoria firmada en la cesión -de 1,5 millones-, pero su presidente, Miguel Ángel Ramírez, explicó hace unos días que los agentes del jugador exigían un salario mucho más elevado para cerrar un acuerdo que no llegó a buen término.

Pedrola destaca por su verticalidad, velocidad y talento en el uno contra uno. Aunque es diestro, suele actuar en la banda izquierda, desde donde busca encarar, generar superioridades y finalizar las jugadas o asistir a sus compañeros. Llegó cedido a Las Palmas en el mercado invernal y, tras algunas suplencias iniciales, se convirtió en un fijo en el equipo dirigido por Luis García. Disputó 18 partidos, acumuló 731 minutos y marcó cuatro goles en un conjunto que cayó en la semifinal del 'playoff' de ascenso a Primera División.

Pedrola comenzó su formación en el Costa Daurada de Salou y el Reus, pasó cinco años en la cantera del Espanyol y, tras ser descartado en 2019 por motivos físicos, regresó a la Fundació Futbol Base Reus. Su progresión despertó el interés del Real Madrid, aunque en 2021 fue el Barcelona quien se adelantó para incorporarlo a su Juvenil A.

Debut en Primera... precisamente en Son Moix

Resulta llamativo que su debut en Primera División con la camiseta del Barcelona llegara en Son Moix. El 2 de enero de 2022, cuando todavía era juvenil, Xavi Hernández le dio la alternativa en LaLiga al sustituir a Ilias Akhomach en el minuto 80 del partido que el Barça ganó 0-1 gracias a un gol de Luuk de Jong.

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Sin espacio en el primer equipo azulgrana, acabó siendo traspasado a la Sampdoria, entonces entrenada por Andrea Pirlo. Comenzó con protagonismo, pero las lesiones frenaron su progresión y solo pudo disputar 16 partidos. En la temporada 2024/25 jugó cedido a partir de enero en el Bolonia de la Serie A, aunque apenas disputó dos encuentros y ganó la Copa de Italia. Tras regresar a la Sampdoria con un papel secundario, salió cedido a Las Palmas en enero, donde recuperó la continuidad y las sensaciones que le convirtieron en un jugador prometedor en ls categorías inferiores del Barcelona. Ahora parece que su futuro pasa lejos de la isla.