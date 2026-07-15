Así es el calendario de pretemporada del Mallorca

El Real Mallorca ya conoce a los rivales contra los que disputará los cinco partidos amistosos de la pretemporada 2026/27, una fase clave para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición oficial, marcada el sábado 15 de agosto frente al Valladolid en Son Moix.

El primero tendrá lugar el 18 de julio, a las 9:00 horas, frente al RCD Mallorca B en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Será el estreno del nuevo proyecto de Luis García tras dos semanas de entrenamientos, en un duelo habitual que servirá como primera toma de contacto competitiva. El encuentro se disputará a puerta cerrada tanto para medios como para aficionados.

Días más tarde, ya en el Marbella Football Center, los mallorquinistas disputarán su segundo amistoso el 25 de julio, a las 19:00 horas, frente al Al-Fateh Sports Club de Arabia Saudí. La tercera prueba llegará poco después, el 30 de julio, cuando el RCD Mallorca se mida en La Quinta, a las 10:00 horas, al filial del Al-Ittihad Jeddah Club, en lo que será la fase más exigente de la concentración. En ambos partidos, la entrada general tendrá un coste de doce euros y se puede adquirir de manera online.

De regreso a la isla, los de Luis García recibirán al vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en el 48º Trofeu Ciutat de Palma – 150 Aniversari Estrella Damm, que se disputará el 5 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadi Mallorca Son Moix. El encuentro será el plato fuerte del verano y una oportunidad para que la afición vea en acción al equipo ante un rival de máximo nivel.

Noticias relacionadas

Por último, el conjunto bermellón cerrará la pretemporada el 8 de agosto, también en su estadio, ante el SV Elversberg de la Bundesliga alemana. El horario de este encuentro está todavía por confirmar y supondrá la última prueba antes del inicio liguero.