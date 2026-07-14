El Mallorca pone sus ojos en Mikel Vesga para reforzar el centro del campo

El nombre de Mikel Vesga está sobre la mesa de la dirección deportiva del Mallorca. El pivote del Athletic Club, con contrato hasta 2027 y que no entra en los planes del técnico Edin Terzic, tiene opciones de recalar en Son Moix, según avanza el diario AS. El vasco, que este martes se ha ejercitado en solitario en Lezama, quería apurar sus opciones de continuar con los 'leones' o de fichar por un club de Primera División. Sin embargo, la posibilidad de incorporarse a un equipo que aspira al regreso inmediato a la élite también entra en sus planes. Eso sí, primero deberá llegar a un acuerdo con el Athletic Club para rescindir el año de contrato que le resta antes de que el Mallorca pueda entrar en escena. En cualquier caso, los bermellones no tienen previsto realizar un desembolso por un futbolista que ya tiene 33 años.

Luis García quiere un jugador con experiencia y capaz de actuar como pivote posicional para complementar en el centro del campo a Morlanes, Darder y Antonio Sánchez, jugadores que seguirán en Segunda División, además de los otros fichajes que puedan llegar. Samu Costa todavía pertenece al Mallorca, pero sus horas en la plantilla parecen contadas tras su participación con Portugal en el Mundial. Por su parte, la continuidad de Pablo Torre sigue en el aire.

Vesga, natural de Vitoria, ha ido perdiendo protagonismo en las últimas temporadas en el Athletic Club. Es un centrocampista de corte defensivo y ocuparía el hueco que ha dejado Omar Mascarell, fichado por un equipo de Arabia Saudí. De hecho, el pasado curso apenas participó en 23 encuentros, aunque solo fue titular en uno, para un total de 446 minutos. Dos temporadas atrás disputó 25 partidos, diez de ellos desde el inicio. Está por ver si su futuro pasa por Son Moix, pero en la isla tendría la oportunidad de contar con más protagonismo.