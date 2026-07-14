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Fútbol | Segunda División

El Mallorca ya conoce los horarios de sus tres primeras jornadas en Segunda

Los de Luis García arrancarán el campeonato ante el Valladolid, visitarán al Granada en la segunda jornada y después recibirán al Ceuta

Darder conduce la pelota en un partido ante el Valladolid.

Darder conduce la pelota en un partido ante el Valladolid. / EFE

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Sergi Fullana

El Real Mallorca ya conoce los horarios de sus tres primeras jornadas en su retorno a Segunda División. El conjunto de Luis García arrancará el campeonato en Son Moix ante el Real Valladolid, para luego visitar al Granada y, posteriormente, recibir al Ceuta.

Los bermellones comenzarán su andadura el sábado 15 de agosto ante los vallisoletanos. Por suerte para los mallorquinistas y todos los aficionados que acudan a Son Moix ese día, el encuentro se disputará a las 21:30 horas, evitando las horas más calurosas de la jornada y ofreciendo unas condiciones más favorables tanto para los jugadores como para el público.

El duelo ante el Granada, en el Nuevo Los Cármenes, será el primero que el Mallorca dispute en viernes o lunes. En este caso será el lunes 24 de agosto, también a las 21:30 horas, en una de las salidas más exigentes del arranque liguero.

El día en el que sí que los aficionados, y también los jugadores, podrán pasar más calor será el domingo 30 de agosto. Los de Luis García recibirán al Ceuta en Son Moix a las 19:00 horas, un horario todavía marcado por las altas temperaturas habituales en Mallorca durante esas fechas.

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Con este calendario, el conjunto bermellón afrontará un inicio de temporada con dos partidos en casa y una exigente visita a Granada, un tramo inicial que puede marcar el rumbo del equipo en su objetivo de regresar cuanto antes a Primera División.

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