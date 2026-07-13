El Mallorca pide 600.000 euros al Santos por Johan Mojica

El Mallorca tiene claro que quiere dar salida a Johan Mojica, pero tampoco lo va a regalar. El lateral izquierdo, con contrato hasta 2027 y que ha finalizado su participación en el Mundial con la selección de Colombia, interesa al Santos de Brasil. Según el periodista Felipe Silva, de la ESPN del país sudamericano, el club bermellón reclama unos 600.000 euros por el pase del jugador, que el próximo 21 de agosto cumplirá 34 años.

El de Cali, que dejó abierta la puerta a continuar en Son Moix a pesar del descenso en su despedida del curso, es consciente de que está en manos de la dirección deportiva de Pablo Ortells, que quiere recibir una cantidad de dinero que permita recuperar parte de la inversión realizada hace dos temporadas, cuando pagó cerca de 1,5 millones de euros al Villarreal. El Santos no es el primer club brasileño que se interesa por el zurdo, ya que, sin ir más lejos, en febrero fue el Botafogo el que preguntó por su situación, aunque el Mallorca se negó en rotundo al estar el equipo en plena lucha por la salvación.

Todavía de vacaciones tras su participación mundialista, Mojica tendrá difícil ponerse a las órdenes de Luis García, ya que el club trabaja para encontrarle una salida. Y eso que ha sido un futbolista indiscutible, a pesar de su irregular rendimiento, también por la escasa competencia que le ha supuesto Toni Lato en su posición. El colombiano ha disputado 36 y 35 partidos en sus dos campañas de bermellón y ha anotado un gol.

Su futuro es una de las numerosas incógnitas que todavía planean sobre la plantilla que se está diseñando, a falta de un mes para que se inicie la temporada, con el ascenso a Primera División como único objetivo.