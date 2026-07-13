Una defensa en el aire

El descenso del Mallorca a Segunda División ha hecho saltar por los aires todo lo conseguido en estos últimos años. Bajar de categoría conlleva cambios y, a pesar de que en la planta noble la vida sigue igual, en lo deportivo ha supuesto tener que afrontar una remodelación deportiva que ya se ha llevado por delante a cerca de diez jugadores y que todavía no está completada. Las grandes bajas se han concentrado en el centro del campo y el ataque, pero la defensa no está libre de ello y va a provocar muchos dolores de cabeza a Pablo Ortells.

Más allá de la salida de Maffeo, deseada tanto por él como por el club por su flojo rendimiento en el campo y sus salidas de tono fuera de él, todo sigue más o menos igual, pero no será así cuando haya finalizado el mercado. A futbolistas como Johan Mojica, de vacaciones tras su participación con Colombia en la Copa del Mundo, le han mostrado la puerta de salida, esperando recibir alguna compensación económica por él.

Su competencia en el lateral izquierdo, Toni Lato, tenía claro que quería abandonar el club si seguía Martín Demichelis en el cargo de entrenador —quedarse fuera del once en Getafe fue la gota que colmó el vaso—, aunque con la llegada de Luis García es partidario de esperar acontecimientos. Sea como sea, el club quiere reforzar ese costado tanto por la más que posible marcha de Mojica como por la poca fiabilidad física del valenciano.

En el costado derecho, Mateu Morey tampoco contó para el técnico argentino y, cuando le tocó jugar, no estuvo acertado, aunque se confía en que para Segunda División el nivel que una vez tuvo regrese y pueda ser diferencial, con Arnau Puigmal como alternativa, aunque en principio actuará como extremo.

En el centro de la defensa es donde surgen más dudas. Y es que el flojo rendimiento en general que mostró la defensa el curso pasado, encajando 57 goles, dejó muy mal parados a los que hasta ahora eran intocables. El nombre de Antonio Raíllo, capitán y cuyo curso ha estado marcado por las lesiones, ha estado relacionado todo el verano con clubes de Primera División como el Sevilla o de Segunda como el Córdoba. No quiso hablar ante los medios y su continuidad tras diez años en la entidad no está asegurada, aunque, de seguir, si está bien físicamente, supone en Segunda un factor diferencial.

Su compañero en la zaga, Martin Valjent, acabó muy tocado tras el descenso y sus palabras en la revisión médica, reclamando al club “una buena base” para ascender, dejan claro que espera un proyecto ganador para volver a Primera por la vía rápida.

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Salgan o no salgan ambos de la plantilla, Ortells está obligado a firmar un defensa de nivel que sea capaz de ser titular desde el inicio y que no ocurra el mismo fiasco que con Kumbulla. Tras ellos se encuentran David López, que parte en tercer lugar, y Aboubaka Soumahoro, que es toda una incógnita. Cerrar la defensa lo antes posible, viendo el trabajo que todavía queda en otras zonas del campo, se antoja indispensable de cara al inicio de Liga.