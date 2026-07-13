Arnau Puigmal ya habla como futbolista del Mallorca: “El objetivo es volver a Primera División”

Arnau Puigmal ya habla como futbolista del Mallorca. El extremo catalán, que llega con la carta de libertad bajo el brazo procedente del Almería, sabe a lo que ha venido a Son Moix y no titubea en su discurso. "Mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a Primera División", explicó en declaraciones facilitadas por la entidad.

"Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. Han sido unas vacaciones cortas porque terminé de jugar el play-off muy tarde, pero vengo con muchísimas ganas de empezar y de ponerme a trabajar", aseguró.

Puigmal reconoció que las conversaciones mantenidas con Luis García terminaron de inclinar la balanza. El entrenador apostó por su incorporación desde el primer momento y el jugador percibió esa confianza. "Sí, hablamos varias veces. Tenía un par de opciones encima de la mesa, pero la confianza que me mostró fue clave para tomar esta decisión. Sentir que un entrenador apuesta por ti siempre es importante y eso pesó mucho", destacó.

El nuevo jugador del Mallorca también resaltó el ambiente que espera encontrarse en el vestuario. Aunque todavía acaba de aterrizar en la isla, ya tiene referencias de varios integrantes de la plantilla. "Conozco a algunos compañeros de coincidir en otros equipos o de enfrentarnos estos años. Además, gente cercana me ha hablado muy bien del grupo y eso siempre ayuda cuando llegas a un sitio nuevo", comentó.

A la hora de definirse sobre el césped, Puigmal prefirió hablar de compromiso antes que de cualidades técnicas. "Cuando salgo al campo me gusta hacer las cosas bien. No puedo prometer que siempre vaya a salir un buen pase o un buen centro, porque eso forma parte del fútbol, pero sí puedo asegurar que voy a dejarlo todo por este escudo. Eso depende de mí y lo voy a hacer siempre", afirmó.

El catalán también lanzó un aviso sobre la dureza de la Segunda División, una categoría que conoce bien y en la que considera imprescindible mantener la regularidad. "Todo el mundo sabe cómo es esta competición. No te puedes fiar de ningún rival porque todos los partidos son muy igualados. La clave está en ir partido a partido, sumar todo lo posible y llegar bien al tramo final. En Segunda muchas veces es ahí donde se decide todo", señaló.

Por último, quiso dirigirse a la afición bermellona con un mensaje de ambición, pero también de realismo tras el descenso. "Ahora toca pasar página. Estamos en Segunda y hay que asumirlo desde el primer día. Mi objetivo, y estoy convencido de que también el del club, el vestuario y la afición, es volver a subir al Mallorca a Primera División. Para conseguirlo habrá que trabajar mucho desde el principio", concluyó.