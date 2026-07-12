Ortells empieza a equilibrar un poco la balanza en el Mallorca

Arnau Puigmal ya está en Palma para unirse a los entrenamientos del Mallorca. El polivalente futbolista, que llega libre tras finalizar su etapa en el Almería, se convertirá en la cuarta cara nueva en Son Bibiloni después de las incorporaciones de Adri Fuentes, Zito Luvumbo y Aboubaka Soumahoro.

Cuatro movimientos que comienzan a compensar —muy levemente— el elevado número de salidas que ha sufrido el equipo en las últimas semanas, pero que siguen obligando a la dirección deportiva a mantener el ritmo en el mercado para ofrecer a Luis García una plantilla más completa de cara al inicio de Liga.

Puigmal, a su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan, reconoció estar feliz y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. «Me ha convencido el proyecto, considero que es un club de Primera. Estoy muy ilusionado y con ganas de empezar. Hablé con el míster y tengo muchas ganas de estar con el equipo», comentó en declaraciones a Ser Deportivos Baleares.

A excepción de Luvumbo, que ya tuvo minutos con el equipo durante el tramo final del curso pasado, el resto de fichajes son perfiles menos conocidos para buena parte de la afición. La importante cantidad de bajas tras el descenso —y las que todavía están por producirse, como podrían ser las de Samu Costa o Mojica— ha reducido notablemente el potencial de la plantilla. En este contexto, el Mallorca necesita no solo completar efectivos, sino también acertar con incorporaciones diferenciales que marquen el nivel competitivo en una Segunda División especialmente igualada.

Luis García, que apenas suma unos días de trabajo en Son Bibiloni, se ha visto obligado a recurrir a varios futbolistas del filial para completar las sesiones de entrenamiento. Con poco más de un mes por delante antes del arranque liguero, el técnico ovetense confía en poder contar cuanto antes con el grueso del grupo para preparar en condiciones el inicio de Liga.

Es cierto que el mercado permanecerá abierto hasta finales de agosto, pero antes de su cierre el Mallorca ya habrá disputado tres jornadas de Liga cuyos puntos pueden resultar determinantes. La falta de refuerzos en posiciones clave no puede convertirse en una excusa.

Aunque la Segunda División es una competición larga, de 42 jornadas y con constantes cambios de dinámica, cada punto tiene un valor significativo. Especialmente para un equipo como el Mallorca, que está obligado a instalarse desde el inicio en los puestos de ascenso directo si no quiere que la presión y la exigencia terminen pasando factura a lo largo del curso.

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Al conjunto bermellón le restan todavía casi dos semanas de trabajo en la isla antes de poner rumbo a Marbella para realizar un pequeño ‘stage’ de pretemporada. Convendría que en ese periodo el número de caras nuevas aumente de forma considerable.