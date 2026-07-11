Opinión | Que el ritmo no pare, Ortells (y que se eleve el nivel)

Ya era hora de que los fichajes empezasen a llegar al Real Mallorca. Ya son cuatro, y alguno más está bien encaminado: Adri Fuentes, Arnau Puigmal, Aboubaka Soumahoro y Zito Luvumbo. Excepto este último, que en seis meses aportó más carisma que goles —esa es la realidad—, el resto son grandes desconocidos para la mayoría del mallorquinismo.

Este Mallorca, que ha quedado muy tocado a todos los niveles tras el descenso, con jugadores y "leyendas" que ya tenían las maletas hechas antes de que finalizase el partido frente al Oviedo, necesita mucha mano de obra.

Luis García, todo ilusión y optimismo en su presentación, necesita mucho más que eso para confeccionar un equipo que, pese al aburrido eufemismo de "conseguir el objetivo", debe ser desde el inicio el rival a batir y el máximo favorito para lograr el ascenso.

Y para ello, además de fichajes que eleven el nivel —porque se tiene que notar el poderío y el nombre del club—, hacen falta muchas más piezas. El ritmo no puede detenerse, porque Luis García necesita trabajar cuanto antes con el grueso de la plantilla con la que contará el fin de semana del 15 de agosto, cuando arranque la Liga frente al Valladolid.

No se puede esperar al final del mercado para cerrar determinadas posiciones, porque eso supone poner en riesgo tres, seis o nueve puntos muy valiosos, de esos que pueden marcar la diferencia al final de la temporada.

Obviamente, los tiempos del mercado son los que son y el Mundial ha aplazado algunas operaciones. La incógnita de Virgili y Pablo Torre, la cantidad que se pueda obtener por Samu Costa... Son muchas las variables, pero ninguna debería afectar al ritmo de las operaciones.

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