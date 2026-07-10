El Real Mallorca renueva al ‘Pichu’ Cuéllar hasta 2027: "Soy el típico actor secundario que ayuda a los demás a ser protagonistas"

Iván ‘Pichu’ Cuéllar continuará una temporada más en el Real Mallorca. El club y el guardameta extremeño han alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato hasta junio de 2027, por lo que el veterano portero afrontará su cuarta campaña como futbolista bermellón.

Cuéllar, nacido en Mérida el 27 de mayo de 1984, llegó a Mallorca en el verano de 2023. En diciembre de 2025 se convirtió en el jugador de mayor edad en defender el escudo del club en un partido oficial, un registro histórico que podrá seguir ampliando durante la próxima temporada.

El portero asegura que afronta la renovación "con la misma ilusión" con la que aterrizó en la isla. "Uno ya sabe perfectamente que pasan las temporadas y que cada vez está más cerca de no poder disfrutar de lo que más le gusta. Me resisto a ello y solo me sale una palabra, que es gratitud", explicó.

Cuéllar agradeció la confianza del club y remarcó su voluntad de seguir aportando dentro y fuera del terreno de juego. "Doy las gracias a todos aquellos que hacen posible que pueda seguir disfrutando de lo que más me gusta y, sobre todo, de intentar ayudar al que está a mi lado".

"Soy el típico actor secundario que ayuda a los demás"

El guardameta también se refirió al papel que ha desempeñado durante las últimas temporadas, marcado tanto por su experiencia como por su influencia en el vestuario. Cuéllar admitió que debe asumir que no siempre tendrá el protagonismo deportivo que desearía, aunque mantiene intacta su ambición.

"Yo soy el típico actor secundario que está detrás y que ayuda a los demás a que sean protagonistas", afirmó. "Eso no quiere decir que no me gustaría ser protagonista y que no intento hacer todo lo posible por serlo. Lo hago cada día porque es lo que me mantiene vivo y con la misma ilusión del primer día".

El futbolista defendió, además, la importancia de comprender los diferentes papeles existentes dentro de una plantilla. "Que haya diferentes roles no quiere decir que seas menos importante, sino que tienes que acatar y entender lo que tienes que hacer en cada momento".

Un récord que seguirá creciendo

Convertirse en el jugador más veterano de la historia del Mallorca supone para Cuéllar un nuevo estímulo personal, aunque insiste en que los objetivos colectivos están por encima de cualquier estadística individual.

"Son pequeños retos. Las estadísticas te marcan y son interesantes porque conseguir cosas y entrar dentro de la historia del fútbol, en una liga tan importante, no creo que sea tan fácil", señaló.

Para el portero, el récord es "una anécdota que a su vez se convierte en un reto personal", pero su prioridad pasa por el rendimiento del equipo. "A mí lo que me ocupa es que el equipo se encuentre bien en la categoría y que consiga los objetivos que se marque a nivel grupal".

El objetivo de recuperar la categoría

Cuéllar también lanzó un mensaje de cara al reto que afrontará el Mallorca durante la próxima temporada: recuperar la categoría perdida. El guardameta considera fundamental que el equipo asuma cuanto antes las exigencias de la competición.

"Lo más importante es ser consciente de dónde estás. El pasado es pasado y te tienes que centrar en el presente", indicó. "Aterrizar en una categoría que ya ha vivido el Mallorca y cuyas dificultades conoce perfectamente no quiere decir que estés preparado para ello".

El extremeño pidió unidad entre plantilla y afición para afrontar una campaña que se presenta exigente. "Es momento de aunar fuerzas, de que la afición sepa que va a ser muy importante para el equipo y de que todos rememos en la misma dirección".

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Cuéllar espera que el conjunto bermellón pueda recuperar el entusiasmo desde el inicio de la temporada. "Lo que espero es ver un Mallorca que divierta, un Mallorca alegre y que, sobre todo, nos dé alegrías. Es importantísimo que vuelva a recobrar esa ilusión para que la gente pueda disfrutar".