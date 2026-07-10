El Mallorca oficializa el regreso de Luvumbo: "No dudé en volver"

El Mallorca y Zito Luvumbo vuelven a unir sus caminos. El club bermellón ha hecho oficial el regreso del extremo angoleño en calidad de cedido, con opción de compra, por una temporada procedente del Cagliari italiano. El jugador de 24 años apenas estuvo media temporada en la isla, pero dejó muy buenas sensaciones en los diez partidos en los que participó en la segunda parte de la temporada. Ágil, incisivo y determinante, Luvumbo se erigió como uno de los jugadores con más capacidad de ilusionar a un aficionado bermellón que anhelaba su vuelta para jugar en Segunda División. El angoleño vuelve esta temporada a Son Moix para hacer de la banda derecha mallorquinista uno de los flancos más peligrosos de la categoría e intentar devolver el Mallorca a Primera División.

"Sentí el cariño de la afición y no dudé en volver"

Luvumbo terminó la temporada pasada lesionado y sin poder disputar los partidos que desencadenaron el fatal desenlace del Mallorca en Primera División, aunque a pesar del descenso el angoleño reconoce que "tenía muchas ganas de volver" porque sintió "el cariño de la afición" y apunta que no dudó "en volver e intentar ayudar al equipo a conseguir el objetivo". Con la mente puesta en que el conjunto bermellón vuelva a la élite de fútbol español, Luvumbo asume que el final del curso pasado "no fue el deseado", pero reconoce que "forma parte del fútbol". Ahora, se muestra ilusionado por afrontar esta nueva campaña y apela a "luchar todos juntos y unidos" para intentar subir a Primera.

La nueva era con Luís García como entrenador

El extremo vivió grandes tardes de fútbol en Son Moix, aunque ahora tendrá que convencer a un nuevo entrenador. Luvumbo señala que todavía no ha tenido "la oportunidad de hablar personalmente con Luís García", pero reconoce que ha visto "la idea que tiene" y apunta estar "preparado" para entrenar a sus órdenes. El angoleño espera que el equipo tenga "la misma entrega que el año pasado", aunque señala que "faltó un poco de suerte". Es por ello por lo que Luvumbo cree que "con la ayuda de la afición, del nuevo entrenador y de la dirección del club" se pueden conseguir "grandes cosas".

Luvumbo y su familia, unos mallorquinistas más

El extremo vivió con mucha pasión la media temporada que estuvo en el Mallorca. Ello le ha valido y convencido para volver al club este curso y ayudar al equipo a intentar conseguir el objetivo, aunque él no es el único que se ha sumado a la familia mallorquinista: "Mi pasión por el club no fue solo cosa mía. A mis amigos, a mis hermanos y a mi familia también les gustó mucho el equipo y, especialmente, la camiseta. Tuve que comprar unas cuantas para llevárselas a todo el mundo. Estamos todos muy felices y ahora todos son del Mallorca", señala Luvumbo en su vuelta al club bermellón. Sin duda, la afición le marcó en sus partidos como mallorquinista y ahora apela a ellos para luchar "juntos" por subir: "Sé que el momento que vivimos no fue el que todos esperábamos, pero estoy convencido y tengo confianza en que podemos hacer una gran temporada. Luchad con nosotros, estamos juntos y vamos a pelear hasta el final".