Luvumbo y Soumahoro, en Palma y a la espera

Flecos de última hora, contratos con cláusulas interminables y los tiempos propios del mercado. Clásicos de cada ventana de fichajes que están retrasando que tanto Zito Luvumbo como Aboubaka Soumahoro sean ya, oficialmente, jugadores del Mallorca para esta temporada en Segunda División. Ambos futbolistas ya se encuentran en la isla y esperan a que tanto la entidad bermellona como sus clubes de origen (Cagliari y Hamburgo) cierren los últimos detalles para ponerse a las órdenes de Luis García en Son Bibiloni.

En el caso del defensor francés, una apuesta de futuro pese a su escasa experiencia en el fútbol profesional y a un historial reciente marcado por las lesiones, superó este miércoles el reconocimiento médico. Tan solo falta el anuncio oficial de su incorporación, que llegará en calidad de cedido procedente del Hamburgo.

Su juventud y la presencia en la plantilla de Antonio Raíllo, Martin Valjent y David López le sitúan, a priori, como cuarto central del equipo. No obstante, su polivalencia juega a su favor, ya que también puede actuar como lateral izquierdo o como pivote. En esa posición también figura Javier Olaizola, aunque habrá que esperar para conocer los planes del nuevo entrenador con él de cara a esta temporada.

En cuanto a Luvumbo, desde que terminó la pasada campaña tenía muy claro cuál era su deseo: volver a vestir la camiseta del Mallorca. Se ganó rápidamente el cariño de la afición, más por su carisma que por sus números —cero goles y solo dos asistencias pese a jugar como delantero—, y ha puesto todo de su parte para regresar al conjunto bermellón. A través de las redes sociales ha pregonado a los cuatro vientos su cariño por el club, publicando fotografías con la ropa del Mallorca o en distintos rincones de Palma.

El Cagliari, consciente de la voluntad del futbolista, no ha puesto trabas a su salida, aunque tampoco ha querido facilitarla. Desde Cerdeña apuntan a que el club italiano reclama entre cuatro y cinco millones de euros, obligatorios en caso de ascenso, unas cifras que el Mallorca no está dispuesto a asumir. La oferta bermellona se acercaría más a los tres millones de euros.

El delantero, junto a su esposa, también se encuentra en la isla desde este miércoles a la espera de que llegue la luz verde definitiva para su fichaje, que, salvo un giro radical de los acontecimientos, terminará haciéndose oficial más pronto que tarde. En este caso, la voluntad del jugador ha sido determinante, ya que el Palermo apostó muy fuerte por hacerse con sus servicios.

Mientras tanto, el Mallorca continúa con los primeros días de la pretemporada. A la espera de cerrar nuevas incorporaciones —por ahora solo Adrián Fuentes trabaja con el grupo, a falta de la llegada de Arnau Puigmal—, Luis García completa los entrenamientos con varios canteranos para paliar la salida de hasta diez futbolistas este verano.

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Todo apunta a que en las próximas horas el club hará oficiales las incorporaciones de Luvumbo y Soumahoro, que se convertirán en el tercer y cuarto fichaje del verano.