Aboubaka Soumahoro: "Mi objetivo es ayudar al Mallorca a ascender"

El tercer fichaje del verano ya está aquí. El Real Mallorca ha hecho oficial este viernes la incorporación del francés Aboubaka Soumahoro, que llega a la isla a préstamo desde el Hamburgo. Con solo 21 años, es una apuesta de la entidad que, por el momento, refuerza una línea de centrales que cuenta con Antonio Raíllo, Martin Valjent y David López.

A pesar de que el fichaje ya estaba acordado hace días, no ha sido hasta hoy, cuando ambos clubes han cerrado los últimos flecos, cuando se ha anunciado de forma oficial. De hecho, el joven futbolista ya estaba en Mallorca desde hacía algunos días, habiendo superado la revisión médica.

El central francés asegura sentirse “muy contento por esta oportunidad” y recalca que llega con la intención de “dar lo mejor” de sí mismo desde el primer día. “Tengo muchas ganas de empezar”, añade.

El defensa explica que su llegada al conjunto bermellón responde a una decisión meditada, aunque sencilla. “Ha sido una decisión fácil porque ya hubo conversaciones desde la temporada pasada. En cuanto mi entorno me dice que el Mallorca sigue interesado en mí, no dudo ni un momento”, afirma.

En cuanto a su perfil, Soumahoro se define como una persona cercana y equilibrada. “Soy una persona tranquila, a la que le gusta reír y pasarlo bien, pero que también sabe cuándo hay que ponerse serio”, señala. Sobre el terreno de juego, destaca su implicación colectiva: “Como futbolista, me gusta tener el balón y también defender junto al equipo”.

Pese a llevar poco tiempo en la isla, el jugador ya percibe el ambiente del club. “Acabo de llegar, pero por el recibimiento que he tenido ya siento que este es un club muy familiar y me gustaría formar parte de esa familia”, comenta.

Por último, deja claro cuál es su objetivo en esta nueva etapa. “Mi objetivo al venir aquí está muy claro: ayudar al equipo todo lo posible para lograr el ascenso a Primera División”, sentencia.

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Su juventud y la presencia en la plantilla de Antonio Raíllo, Martin Valjent y David López le sitúan, a priori, como cuarto central del equipo. No obstante, su polivalencia juega a su favor, ya que también puede actuar como lateral izquierdo o como pivote. En esa posición también figura Javier Olaizola, aunque habrá que esperar para conocer los planes del nuevo entrenador con él de cara a esta temporada.