Opinión | Luis García sabe a lo que ha venido al Mallorca

Luis García no vendió ninguna moto, y eso es de agradecer. La puesta en escena del nuevo entrenador del Mallorca fue un acierto, con un discurso en el que dejó claro que sabe a lo que ha venido y que está lleno de exigencia. No tiró balones fuera en las numerosas preguntas que los periodistas le formularon acerca de sus gustos y métodos de trabajo. Tiene la lección aprendida, que ya es mucho.

Es la oportunidad de su vida tras su paso por los banquillos del Espanyol y Las Palmas en los que no pudo lograr el objetivo. Es evidente que regresa a esta isla con hambre y eso es una bendición para un club que debe volver a inspirar confianza. Está por ver si el asturiano sabrá cómo hacerlo, pero lo cierto es que sus palabras pusieron la primera piedra para empezar a vender ilusión por regresar a Primera.

El club, y Alfonso Díaz y Pablo Ortells en particular, lo necesitan como el comer después del traumático descenso. Y eso pasa por la construcción de un proyecto que tenga cara y ojos y un camino definido. Está casi todo por hacer, pero los dos fichajes anunciados, Adrián Fuentes y Arnau Puigmal, son una buena declaración de intenciones. Tienen que llegar futbolistas diferenciales en todas las posiciones, pero lo que es seguro es que el exdelantero del Córdoba y el extremo derecho, que ha llegado libre del Almería, son un fantástico fondo de armario para una temporada tan larga.

Luis García insistió en aquello de que no se asciende "ni en octubre ni en febrero" y pidió equilibrio, sobre todo en los momentos malos. Tiene razón. El Mallorca necesita calma después de unos meses de tanta crispación justificada, pero eso obliga a trabajar bien. La dirección deportiva debe aprovechar que tiene más dinero que sus rivales para alimentar las esperanzas de éxito. Está en sus manos.