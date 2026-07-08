El Mallorca presenta su segunda equipación 2026/27

El Real Mallorca ya ha desvelado su segunda equipación para la temporada 2026/27, completando así el catálogo de camisetas que lucirá el conjunto dirigido por Luis García Fernández en su regreso a Segunda División.

Tras la presentación de la primera equipación —con un diseño mitad rojo y mitad negro que generó todo tipo de comentarios— y la torpe filtración de la tercera por parte de Fútbol Emotion, de color azul, la entidad bermellona ha hecho oficial ahora una segunda camiseta que destaca por un diseño diferente. El negro sobresale como color predominante, con detalles dorados en las mangas y el cuello, además de un escudo monocromático.

Uno de los elementos más distintivos es la franja horizontal que cruza la zona del pecho, un recurso visual que rompe con la uniformidad del conjunto y aporta un toque diferencial respecto a temporadas anteriores. Al igual que la primera equipación, tiene un coste mínimo de 90 euros, que pouede irse hasta los 108 euros en caso de personalizarla con nombre y dorsal.

Desde el propio club subrayan la importancia del negro en su identidad reciente: “El negro tiene una presencia destacada en el diseño de distintas equipaciones de los últimos años, como fue el caso de la tercera equipación de la pasada temporada o las segundas pieles de los cursos 2022/23 y 2023/24”, explican en un comunicado oficial. Además, la nueva equipación incorpora línea femenina.

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En cuanto a su comercialización, la camiseta ya se puede adquirir desde este martes a través de la web oficial del club, mientras que a partir de este miércoles a las 10:00 horas estará disponible también en las tiendas físicas del Mallorca.