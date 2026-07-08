El Mallorca dice adiós al Mundial con más de medio millón en ingresos

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ya es historia para el Real Mallorca. El conjunto bermellón, que inició el torneo con dos representantes —Samu Costa y Johan Mojica—, vio cómo tanto Portugal como Colombia se despedían en la ronda de octavos de final.

Gracias a la participación de ambos futbolistas, el club va a ingresar cerca de medio millón de euros. Según la normativa, los equipos perciben unos 9.646 euros diarios por jugador, desde dos semanas antes del debut de su selección hasta el momento de su eliminación.

La coincidencia quiso que Portugal y Colombia coincidieran en el mismo grupo K. El combinado luso debutó el 17 de junio, mientras que el conjunto cafetero lo hizo un día después. La fase de grupos se cerró con un enfrentamiento directo entre ambos el día 28.

El rendimiento deportivo elevó esa cifra. Tras superar la fase de grupos y avanzar hasta las eliminatorias, ambos jugadores permanecieron al menos dos semanas más en competición, lo que supuso un ingreso adicional significativo.

En total, el Mallorca cerró el torneo con unos ingresos cercanos a los 600.000 euros gracias a la presencia de Samu Costa y Mojica, además de Larin con Canadá. Portugal cayó ante España, mientras que Colombia fue eliminada por Suiza en los penaltis.

Samu Costa, participación testimonial

La presencia de Samu Costa en el Mundial fue prácticamente testimonial. El centrocampista portugués, con una fuerte competencia en su posición, disputó solo 26 minutos, en el último partido de la fase de grupos, precisamente ante Colombia.

Por el contrario, Johan Mojica fue titular indiscutible en el lateral izquierdo de la selección colombiana, acumulando 442 minutos.

Ambos futbolistas disfrutarán ahora de un periodo de descanso. Todo apunta a que ya no se reincorporarán al Mallorca, ya que tanto el club como los jugadores contemplan una salida este verano.

En cuanto a Larin, el club percibirá unos 166.000 euros por su participación con Canadá, a pesar de que fue traspasado al Southampton poco antes del inicio del torneo.

Esta cantidad forma parte del programa de compensación de la FIFA a los clubes, que no se limita únicamente al equipo al que pertenece el jugador durante el torneo. El dinero generado por cada día que el futbolista está concentrado —incluidos los diez días previos de preparación— se reparte entre los clubes en los que ha militado recientemente.

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En concreto, el importe se divide en tres partes iguales: un tercio corresponde a la temporada 2024/25, otro a la 2025/26 y el último al periodo en el que se disputa la fase final del Mundial.