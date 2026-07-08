Fútbol | RCD Mallorca
El Mallorca acelera por Aboubaka Soumahoro, central del Hamburgo
El defensa de 21 años, internacional con las categorías inferiores de Francia, llegaría como cedido al conjunto bermellón
El club alemán ya ha anunciado que no estará en la lista de la pretemporada para resolver su futuro
El Real Mallorca está cerca de cerrar su tercera incorporación del mercado de fichajes. Aboubaka Soumahoro, central francés de 21 años, es el elegido por Pablo Ortells para reforzar la zaga bermellona, según informa Bild. El futbolista llegaría en calidad de cedido y su actual club, el Hamburgo, ya ha comunicado que no forma parte de la expedición para el inicio de la pretemporada mientras se resuelve su futuro.
Soumahoro, que también puede actuar como lateral izquierdo o como pivote defensivo, se formó en la cantera del Paris Saint-Germain antes de dar el salto al fútbol profesional con el Paris FC, equipo con el que debutó en la Ligue 2 durante la temporada 2024/25. Sus actuaciones llamaron la atención del Hamburgo, que lo incorporó en el mercado invernal de aquella campaña por dos millones de euros. Sin embargo, una rotura de tendón frenó su progresión y le impidió disputar un solo minuto en el tramo decisivo del curso, en el que el conjunto alemán logró el ascenso a la Bundesliga.
Ya en la temporada 2025/26, con el Hamburgo compitiendo en la máxima categoría del fútbol alemán, el zaguero apenas tuvo protagonismo. Disputó únicamente 157 minutos entre Bundesliga y Copa antes de salir cedido en el mercado de invierno al Saint-Étienne. Su situación tampoco mejoró en el conjunto francés, donde no llegó a debutar oficialmente.
En el plano internacional, Soumahoro ha sido internacional sub-20 con Francia en ocho ocasiones, aunque no formó parte de la convocatoria para disputar el Mundial de Chile del pasado octubre. Además, vistió la camiseta de la selección sub-19 en nueve partidos y fue subcampeón del Europeo sub-19 de 2024, después de caer por 2-0 ante España en la final.
Se trata de un perfil de futuro y cuyo papel en el presente sería una incógnita. Ahora mismo, Antonio Raíllo, Martin Valjent y David López son los únicos centrales del primer equipo, por lo que Soumahoro ocuparía la cuarta plaza en el eje de la defensa. También queda por ver qué sucede con Javier Olaizola, que por el momento se ejercita a las órdenes de Luis García junto a otros siete futbolistas del filial.
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