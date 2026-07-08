Luis García pone en marcha el nuevo Mallorca con una plantilla todavía por construir

Hacía 46 días que los jugadores del Mallorca no pisaban juntos un terreno de juego. La última vez fue la noche del 23 de mayo, en Son Moix. Aquella que todavía sigue siendo una pesadilla para todo el mallorquinismo por el descenso que consumó su equipo. Pero esta mañana, en Son Bibiloni, ha vuelto a salir el sol y ha comenzado una nueva temporada.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces. El descenso a Segunda División se ha llevado por delante a diez futbolistas, entre ellos piezas clave como Vedat Muriqi, y también a un técnico que prometió "compromiso" y que terminó pegando la espantada apenas dos semanas después. Todo el mundo imaginaba a Martín Demichelis dirigiendo este primer entrenamiento del curso 2026/27, pero el encargado de hacerlo ha sido Luis García.

La llegada del técnico ovetense, que ha sido el primero en saltar al césped junto a su segundo, José María Angressola 'Mossa', y el entrenador de porteros, 'Luivi', es de lo poco que invita al optimismo entre el mallorquinismo. Ante la ausencia de fichajes, sus palabras durante la rueda de prensa de presentación han sido prácticamente el único soplo de aire fresco en este mes y medio. Una de las primeras misiones del que fuese jugador bermellón en la temporada 2004/05 será recuperar la confianza y renovar las energías, tanto de la plantilla como de la afición.

Antes de que comenzase la sesión, el preparador asturiano ha estado dando unos toques al balón junto a su ayudante. Poco después han llegado Pablo Ortells y los integrantes de la secretaría técnica, Sergio Marty y Sergio Moya. Tras conversar durante unos minutos, han saltado al césped los futbolistas, que han formado un corrillo junto al cuerpo técnico y la dirección deportiva antes de ponerse manos a la obra.

Ante la falta de efectivos en el primer equipo, del que solo han participado 15 jugadores, y con Adri Fuentes como la única cara nueva, hasta ocho futbolistas del filial se han puesto a las órdenes de Luis García en esta primera sesión de la temporada: Nil Torreguitart, Salhi, Orejuela, Olaizola, Calatayud, Cesc Riba, Jandro García y Aimar Peña.

Quien no se ha entrenado ha sido 'Pichu' Cuéllar, cuya renovación se da por hecha, aunque todavía no se ha anunciado. Tampoco han estado Dani Luna, Jan Salas, que continúa recuperándose de su lesión, ni Arnau Puigmal, cuyo fichaje se anunció este martes y que disfrutará de unos días más de vacaciones. Ausentes, como era de esperar, también han estado los dos mundialistas: Samu Costa y Johan Mojica. Ambos han quedado eliminados con Portugal y Colombia, respectivamente, aunque sigue siendo una incógnita si volverán a vestir la camiseta del Mallorca.

El entrenamiento ha arrancado con dos rondos para romper el hielo y ha continuado con un ejercicio de circulación de balón en el que ya se ha podido ver a un Luis García muy activo y enérgico, corrigiendo constantemente a sus futbolistas bajo el intenso calor de Son Bibiloni.

El técnico ha dirigido una sesión en la que han participado jugadores con un futuro todavía incierto, como Jan Virgili o incluso Pablo Torre, y en la que aún faltan muchas piezas por llegar. Arnau Puigmal, una de ellas, se incorporará en los próximos días, pero la plantilla todavía necesita varios refuerzos para quedar completa y equilibrada. Por el momento, Luis García tendrá que seguir trabajando con lo que tiene. Apenas queda un mes y una semana para el inicio de LaLiga, y el trabajo por delante sigue siendo enorme.