Ortells confirma el fichaje de Arnau Puigmal y se sincera sobre Demichelis: "Me decepcionó"

Pablo Ortells ha confirmado esta mañana que Arnau Puigmal será jugador del Real Mallorca en las próximas horas. “No voy a negar lo innegable. Arnau está pasando reconocimiento médico y, si lo pasa, será jugador del Mallorca”, ha declarado el director deportivo en la presentación de Luis García como nuevo entrenador bermellón.

De esta manera, el extremo derecho de 25 años se convertirá en el segundo fichaje del Mallorca tras el de Adrián Fuentes. El jugador recala con la carta de libertad bajo el brazo al finalizar contrato con el Almería, con el que se quedó a las puertas del ascenso a Primera División el pasado 20 de junio tras caer en la final del play-off ante el Málaga.

Respecto a la huida de Martín Demichelis, Ortells ha admitido que se sintió traicionado por el argentino: “Lo vivimos como todos. No me arrepiento de renovarle porque en aquel momento teníamos claro que había que hacerlo. Luego me entero como vosotros. Me decepcionó y no me gustó, se lo dije a él. Es ley de vida, el que quiera estar, que esté. Cumplió lo que ponía en su contrato y se ha ido. Esto ofrece oportunidades nuevas y ahora tenemos a Luis, que lo he escuchado hablar y estoy aún más orgulloso de la decisión. Estoy feliz de tenerlo aquí”.

El castellonense se ha pronunciado también sobre la continuidad de varios futbolistas, entre ellos Martin Valjent y Pablo Torre: “Contamos con ellos y esperamos que se puedan quedar. Cada situación se tratará de manera individual. Queremos tener una plantilla competitiva y para nosotros es importante que estos jugadores estén. Y que lo hagan con ganas de seguir haciendo crecer al club. Nuestra idea es que estén, pero el mercado es largo”.

En cuanto a Raíllo, ha asegurado que está “implicado y con muchas ganas”: “Es una institución del club y las ha visto de todos los colores. Será una pieza importante dentro del proyecto”. Preguntado también sobre Jan Virgili, ha respondido: “Nuestra disposición es que continúe, tenemos que hacer un equipo competitivo”.

Quien parece que se quedará una temporada más será el 'Pichu' Cuéllar. “Nuestra idea es que siga. Es de esos jugadores que, a pesar de no jugar, aportan mucho. Es un ejemplo de trabajo diario. Esperamos poder contar con él”, ha comentado sobre el veterano portero.

Sobre la falta de fichajes en comparación con todas las bajas que ha habido, Ortells afirma que “los tiempos son los que son”: “Tenemos claros los perfiles que queremos traer y vendrán cuando los tiempos coincidan. Queremos dar pasos firmes en ese sentido”.

Todo esto en una mañana en la que el director deportivo ha presentado a Luis García como el nuevo técnico del equipo. “Conoce perfectamente el Mallorca y el mallorquinismo, demostró unas ganas locas por venir a este proyecto. Tiene una energía y capacidad de trabajo brutales. Llega en un momento en el que sufrimos un descenso, pero el club va a dar pasos para volver a Primera División. Tenemos que remar todos hacia la misma dirección”, ha manifestado Ortells.