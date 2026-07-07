El Mallorca oficializa el fichaje de Arnau Puigmal, polivalencia y carisma para Luis García

El Mallorca ha hecho oficial el fichaje de Arnau Puigmal, extremo derecho que llega libre procedente del Almería y que firma hasta 2029. El atacante, formado en la cantera del Espanyol y del Manchester United y que fue internacional con las categorías inferiores de la selección española, es una de las apuestas de la dirección deportiva de Pablo Ortells. El jugador ha pasado satisfactoriamente la revisión médica en la mañana de este martes y se pondrá a las órdenes de Luis García en los próximos días.

Es la segunda incorporación del castellonense para esta campaña en la que el objetivo es el retorno inmediato a Primera División. Adrián Fuentes, por el que se pagaron tres millones al Córdoba, y el propio Puigmal, son los primeros nombres de la decena de fichajes que se espera que lleguen este verano.

A pesar de su juventud, Puigmal tiene mucha experiencia en la categoría. No era titular indiscutible para Rubi, el técnico de los almerienses, pero sí tenía mucho protagonismo. De hecho, el pasado curso actuó en 41 partidos, aunque solo once de ellos como titular (1.415 minutos y tres goles), mientras que hace dos, también en Segunda División, jugó 39 encuentros, dieciséis desde el inicio (1.512 minutos y tres goles).

Es un jugador que destaca por su polivalencia, porque también puede actuar en el centro del campo y en el lateral, aunque la posición en la que más rinde es en la de extremo derecho. Con mucho recorrido e intensidad, tiene mucha personalidad y carisma, convirtiéndose en un jugador muy querido por la afición del Almería, club al que llegó en 2021 y en el que ha jugado desde entonces, a excepción de una cesión de media temporada en el Elche en la 2023/2024.

Entre sus mayores éxitos figuran el ascenso a Primera División en 2022 y la permanencia lograda la temporada siguiente con la camiseta del Almería. Su último partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos llegó el pasado 20 de junio, en la final del play-off por el ascenso frente al Málaga, que ganaron los de la Costa del Sol.