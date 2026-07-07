Luis García, en su presentación como entrenador del Mallorca: "Vamos a trabajar mucho en ilusionar a la gente, si lo conseguimos estaremos más cerca del objetivo"

Luis García manda un mensaje claro en su presentación como entrenador del Mallorca: para optar al ascenso a Primera División, hay que construir un “equipo”. El técnico ovetense ha recalcado que quiere “tener a los mejores” en varias ocasiones, pero su prioridad es “hacer un buen equipo”: “Hablo de lo que significa la palabra equipo en sí. Necesitamos ser fiables, sólidos y solidarios, con ambición y ganas de ganar, con la palabra equipo marcada a fuego en la cabeza y en mayúsculas”.

El asturiano, que fue jugador bermellón en la temporada 2004/05, ha insistido en varias ocasiones en enganchar a la afición e “ilusionar”. “Si la gente se engancha sé de lo que es capaz el mallorquinismo”, ha comentado, recordando la salvación agónica que logró el conjunto bermellón en 2005 cuando parecía desahuciado. “Vamos a trabajar mucho en ilusionar a la gente, si lo conseguimos estaremos más cerca del objetivo”, ha añadido.

“Necesitamos de todos. Sé lo que es el mallorquinismo, lo que consiguió en 2005 todos juntos. Es momento de estar juntos. Ha sido un momento de decepción por el descenso, pero ahora hay que meterle ilusión, energía, ambición, exigencia... Estoy convencido de que va a haber una exigencia muy grande, pero vamos a estar todos unidos para este reto”, ha agregado.

El nuevo preparador bermellón ha avisado también de la dificultad que tiene la Segunda División, categoría que ya conoce tras su paso por Las Palmas la pasada temporada: “Es una categoría súper larga. No va a ser fácil, no vamos a ir a cualquier sitio y ganar fácil, va a ser muy difícil. Es un reto grande y bonito, conseguir un objetivo tan ambicioso como un ascenso tiene que ser muy bonito y tengo ganas de vivirlo”.

La clave para poder tener éxito será tener “equilibrio”. “La Segunda División es muy dura y tremendamente complicada. Todo ha evolucionado desde la última vez que el Mallorca estuvo. Todos tenemos que tener mucho equilibrio a nivel mental, todo va mucho de rachas y en esos momentos necesitas tener equilibrio. Tenemos que ser muy conscientes de que es muy largo”, ha manifestado.

Luis García se ha pronunciado también sobre su estilo de juego, remarcando que quiere un equipo “atractivo” y “completo”: “La idea de ser protagonista con balón y agresivo sin balón, de presionar alto y no tener miedo al error”.

En este sentido, el entrenador ha asegurado estar completamente alineado con la dirección deportiva: “Vamos muy de la mano. Estoy aquí porque tengo una forma de jugar atractiva, que es lo que busca la propiedad y el club. Tenemos muy claro qué queremos y qué perfil de jugadores buscamos. El mercado es muy largo y es difícil conseguir lo que quieres y al precio que quieres, hay que tener paciencia. La coordinación es total, estoy muy bien rodeado. Estoy tranquilo aunque haya solo un fichaje, queda mucho mercado por delante y queremos tener a los mejores jugadores”.

Continuando en lo que respecta a los futbolistas y la confección de la plantilla, ha revelado que ya ha conversado con varios de los jugadores, entre ellos Martin Valjent y Pablo Torre: “He hablado con los capitanes. Con Pablo también he hablado, queremos tener a los mejores y ellos dos son muy buenos futbolistas. Pablo es fundamental en mi forma de entender el juego, si conseguimos que esté con nosotros va a crecer mucho y se va a divertir”. “Necesitamos gente con ilusión y ganas de mejorar”, ha añadido.

Otro de los jugadores con los que también ha mantenido contacto y que estuvo en sus filas en el Espanyol es Sergi Darder: “Lo noté con mucha ilusión, con ganas de empujar. Está con muchas ganas de conseguir los objetivos”.

Asimismo, el ovetense ha revelado cómo se produjo el contacto entre él y Pablo Ortells cuando se conoció la espantada de Martín Demichelis, cuya marcha tardó diez días en oficializarse: “Las Palmas y yo ya habíamos hablado de que no íbamos a continuar. A partir de ahí se contactó conmigo, había contacto, pero el entrenador en ese momento era Martín y no se podía avanzar más”.

El técnico también ha querido poner en valor la confianza que ha puesto el club en su figura: “Agradecer a Andy (Kohlberg) y al club la confianza para volver a Mallorca, una afición que me hizo sentir muy feliz en aquel momento. Vengo con mucha energía e ilusión sabiendo lo que es el Mallorca”.