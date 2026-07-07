Alfonso Díaz defiende los precios de los abonos del Mallorca: “Son razonables”

Alfonso Díaz considera que los socios del Mallorca pagan “precios razonables”. El CEO Corporativo ha aprovechado la rueda de prensa de presentación de Luis García para explicar la campaña de abonados del club, la cual causó polémica en redes sociales por los precios.

Preguntado por la comparación con otros equipos, como Girona u Oviedo, el dirigente madrileño ha defendido que apenas hay diferencias: “Hay que analizar bien los precios. El Girona no ha bajado solo el 50 %; solo ha sido en algunas de las tarifas. Ellos han bajado precios en un rango desde un 30 hasta un 50 %. Si nos vamos a los precios más caros, en el Mallorca son 535 y en el Girona son 520; estamos hablando de un 3 % de diferencia. Creo que no es comparable, hay que hablar de los precios reales que va a pagar la gente”.

Díaz ha puesto el foco también en el perfil de abonados que tiene el club, recordando los descuentos para los sub-14, sub-21 y los mayores de 65 años: “Solo el 3 % va a pagar ese precio de 535; el 97 % restante pagará unas tarifas muchísimo inferiores. En torno al 64 % de nuestros abonados paga precios inferiores a 400 euros, esa es la realidad. Tenemos 30 tarifas y precios diferentes en este estadio y el 47 % tiene tarifas reducidas”.

El CEO ha hecho especial hincapié en el precio medio del abono para defender su postura: “Puedes tener unos precios, pero luego, con la composición de nuestro perfil de abonados, sabemos realmente lo que se está pagando en este estadio. El precio medio es de 241 euros, es la media que pagan porque hay abonados de todos los tipos. Hay 2.700 personas en el fondo sur que pagan 180 euros, 7,8 por partido”.

“Nos situamos en una zona alta de la Segunda División, un club recién descendido después de cinco años, con unos precios muy parecidos a equipos como Eibar o Valladolid, que tienen precios en torno a los 500 euros, un 7 % más baratos que los nuestros. Con lo cual, son precios razonables. En los más baratos, estamos en torno al puesto 15 o 16 del ránking si hablamos de esos 180 euros que pagan en el fondo sur”, ha agregado.

Respecto al número de abonados que se marcan como objetivo, Díaz espera poder seguir el mismo ritmo de esta semana, en la que han renovado casi 6.000 socios. “Ojalá mantener este ritmo de campaña. Alcanzar los 18.000 abonados sería increíble, no sé si será posible. Queremos que nuestra afición siga apoyando al club y a los jugadores. Tenemos un míster nuevo, queremos subir a Primera División, ojalá que sea lo antes posible. Necesitamos a la gente. La base del crecimiento de un club es su masa social. Que seamos el mayor número de abonados posible nos va a hacer ir lo mejor posible y tener más opciones de subir a Primera División”, ha manifestado.

Por último, el dirigente ha explicado también la pérdida de ingresos que supone el descenso a Segunda División: “Este año vamos a perder, así a bote pronto, unos 40 o 42 millones de euros. Vamos a tener 20 y pico netos de traspasos… La realidad es que, hoy, tenemos un déficit de 20 millones de euros. A partir de ahí, tenemos un plan claro, se trabaja con mucha antelación. El club no está en ningún problema, va a seguir hacia adelante porque sabemos hacia dónde vamos. Pero la realidad es que tenemos un gran déficit que cubrir”.