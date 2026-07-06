Fútbol | RCD Mallorca
Valjent, sobre las opciones de ascenso del Mallorca: “Hay que poner las bases para que eso se pueda cumplir”
“Hay que empezar con una mentalidad positiva e intentar crear entusiasmo, que es lo que falta”, afirma el eslovaco tras pasar la revisión médica
Martin Valjent manda un mensaje claro: si el Mallorca quiere lograr el ascenso, hay que ponerse manos a la obra. “Hay que poner las bases para que eso se pueda cumplir o al menos para optar a eso, hay que hacer las cosas bien, nosotros y el club”, ha declarado el eslovaco esta mañana tras pasar la habitual revisión médica previa a la pretemporada, en el la Policlínica Miramar.
El central ha comentado también el cambio de entrenador tras la huida de Martin Demichelis y la contratación de Luis García: “Se ha hecho una decisión muy lógica, con un entrenador que tiene mucha hambre y experiencia en la categoría, creo que viene con mucha determinación e ilusión”.
En lo personal, Valjent asegura afrontar esta temporada “con mucha ilusión” y es consciente de que tienen que enganchar a la afición: “Todos somos conscientes de que el año pasado no fue bueno, no fue suficiente y lo hemos sufrido. Hay que empezar ya con una mentalidad positiva, aunque no va a ser fácil, e intentar crear entusiasmo, que lógicamente ahora es lo que falta”.
El zaguero ha intentado dejar la mente en blanco durante este mes tras el descenso a Segunda, pero afirma que no ha sido sencillo: “Tuve partidos amistosos con mi selección. Uno intenta estar con la familia, intenta desconectar, pero no dejas de pensar en fútbol, porque además de nuestro trabajo es nuestra pasión”.
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