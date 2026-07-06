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Fútbol | RCD Mallorca

Valjent, sobre las opciones de ascenso del Mallorca: “Hay que poner las bases para que eso se pueda cumplir”

“Hay que empezar con una mentalidad positiva e intentar crear entusiasmo, que es lo que falta”, afirma el eslovaco tras pasar la revisión médica

Valjent asegura afrontar esta temporada “con mucha ilusión”

Valjent asegura afrontar esta temporada “con mucha ilusión” / Sergi Fullana

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Sergi Fullana

Martin Valjent manda un mensaje claro: si el Mallorca quiere lograr el ascenso, hay que ponerse manos a la obra. “Hay que poner las bases para que eso se pueda cumplir o al menos para optar a eso, hay que hacer las cosas bien, nosotros y el club”, ha declarado el eslovaco esta mañana tras pasar la habitual revisión médica previa a la pretemporada, en el la Policlínica Miramar.

El central ha comentado también el cambio de entrenador tras la huida de Martin Demichelis y la contratación de Luis García: “Se ha hecho una decisión muy lógica, con un entrenador que tiene mucha hambre y experiencia en la categoría, creo que viene con mucha determinación e ilusión”.

En lo personal, Valjent asegura afrontar esta temporada “con mucha ilusión” y es consciente de que tienen que enganchar a la afición: “Todos somos conscientes de que el año pasado no fue bueno, no fue suficiente y lo hemos sufrido. Hay que empezar ya con una mentalidad positiva, aunque no va a ser fácil, e intentar crear entusiasmo, que lógicamente ahora es lo que falta”.

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El zaguero ha intentado dejar la mente en blanco durante este mes tras el descenso a Segunda, pero afirma que no ha sido sencillo: “Tuve partidos amistosos con mi selección. Uno intenta estar con la familia, intenta desconectar, pero no dejas de pensar en fútbol, porque además de nuestro trabajo es nuestra pasión”.

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