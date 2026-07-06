Fútbol | RCD Mallorca
Morlanes confirma que se queda en el Mallorca: "Tengo contrato y estoy feliz aquí"
El centrocampista asegura que son “conscientes” de que tienen “que devolver al club a Primera” y califica la temporada como “ilusionante”
Manu Morlanes confirma que “en principio” se queda en el Mallorca. El centrocampista ha hablado esta mañana tras pasar el reconocimiento médico en la Policlínica Miramar y ha dejado claro que el objetivo no es otro que el de recuperar la categoría.
“Es un año ilusionante, desde ya a pensar en cuál es el objetivo, creo que todos lo tenemos claro. Necesitaremos de todos porque va a ser complicado. Lo cogemos con responsabilidad y siendo conscientes de que tenemos que devolver al Mallorca a Primera”, ha declarado el maño.
Preguntado por si se queda en el club bermellón tras el descenso, ha respondido: “En principio, sí. Tengo contrato y estoy muy feliz aquí. En el fútbol no sabes tampoco sabes lo que depara, ya se está viendo con compañeros, que todo cambia de un día para otro. Pero yo estoy feliz en Mallorca, tengo la familia aquí, y estoy ilusionado con lo que viene y devolver al club a Primera”.
Respecto al mercado de fichajes, Morlanes considera que todavía queda mucho por resolver y expresa su confianza en la dirección deportiva: “Todos estamos expectantes con ver lo que depara el mercado. Somos conscientes de que faltan jugadores por llegar, pero va a ser un mercado largo porque con el Mundial de por medio y tal… Confíamos en la dirección deportiva y los que estemos somos los que tenemos que dar el callo”. Todo esto en una mañana en la que también se ha podido ver al capitán Antonio Raíllo, que no ha prestado declaraciones, y a Martin Valjent.
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