El Mallorca arranca con las primeras revisiones médicas: Morlanes se queda y Valjent mira al ascenso

El Real Mallorca comienza la puesta a punto para ponerse en marcha este miércoles en Son Bibiloni con el inicio de la pretemporada. Hasta doce futbolistas, varios del filial entre ellos, han acudido esta mañana al Juaneda Hospital Miramar para pasar el reconocimiento médico y comprobar que todo está en orden antes de ponerse a la órdenes de Luis García. Asimismo, también han tenido tiempo para parar a firmar autógrafos a algunos aficionados presentes en el centro.

Este lunes ha sido el turno de Manu Morlanes, Salhi, Antonio Raíllo, Mateu Jaume, Martin Valjent, Antonio Sánchez, Luis Orejuela, Abdón Prats, Lucas Bergström, Jan Virgili, Marc Domènech y Justin Kalumba. Entre ellos, hasta tres de los cuatro capitanes que han asistido esta mañana a la policlínica se han parado a hablar con los medios de comunicación tras completar su revisión.

Manu Morlanes ha confirmado que “en principio” se quedará en el Mallorca. Martin Valjent, por su parte, ha mandado un mensaje claro: “hay que poner las bases” para tener opciones de regresar a Primera División. Y Abdón Prats, por último, ha insistido una y otra vez en la unión y en “estar todos juntos”. El único de los capitanes a los que se ha podido ver y que no ha prestado declaraciones ha sido Antonio Raíllo. “No voy a hablar”, han sido las palabras del cordobés. Otros como Mateu Jaume, Antonio Sánchez o Jan Virgili, cuyo futuro parece estar lejos de la isla, también han optado por no decir nada.

Por otro lado, quien sí ha querido mostrarse y ha atendido a los medios ha sido Luis Orejuela, lateral del filial que comenzará la pretemporada con el primer equipo. “Ahora puede que haya más oportunidades. Eso se verá durante la temporada y también según cómo esté yo”, ha afirmado el canterano.

Otro que también hará la pretemporada con el primer equipo será Salhi. “Vamos a trabajar todos juntos para conseguir el objetivo y estar el año que viene en Primera División”, ha manifestado el joven lateral francés.

Una vez finalizadas las revisiones médicas de este lunes, el martes será el turno del resto de jugadores, entre los que tendrán que acudir piezas importantes como Sergi Darder, cuyas declaraciones en el último mes dejan claro que se quedará, y Pablo Torre. Tras el descenso, el futuro del cántabro, por el que el club desembolsó cinco millones el pasado verano, está en el aire. Además, mientras los futbolistas pasan sus chequeos, a las 12:30 horas tendrá lugar en Son Moix la presentación de Luis García como nuevo entrenador bermellón.