El Mallorca acelera por Arnau Puigmal: el fichaje gratis con experiencia en Primera y Segunda

El Mallorca está muy cerca de fichar a Arnau Puigmal, extremo derecho que este lunes se despidió del Almería. El jugador, de 25 años, recalará con la carta de libertad bajo el brazo al finalizar contrato con los andaluces, según informa el periodista especializado en mercado Matteo Moretto y ha podido confirmar este diario.

El atacante, formado en la cantera del Espanyol y del Manchester United y que fue internacional con las categorías inferiores de la selección española, es una de las apuestas de la dirección deportiva de Pablo Ortells. A pesar de su juventud, Puigmal tiene mucha experiencia en la categoría. No era titular indiscutible para Rubi, el técnico de los almerienses, pero sí tenía mucho protagonismo. De hecho, el pasado curso actuó en 41 partidos, aunque solo once de ellos como titular (1.415 minutos y tres goles), mientras que hace dos, también en Segunda División, jugó 39 encuentros, dieciséis desde el inicio (1.512 minutos y tres goles).

Es un jugador que destaca por su polivalencia, porque también puede actuar en el centro del campo y en el lateral, aunque la posición en la que más rinde es en la de extremo derecho. Con mucho recorrido e intensidad, tiene mucha personalidad y carisma, convirtiéndose en un jugador muy querido por la afición del Almería, club al que llegó en 2021 y en el que ha jugado desde entonces, a excepción de una cesión de media temporada en el Elche en la 2023/2024.

Entre sus mayores éxitos figuran el ascenso a Primera División en 2022 y la permanencia lograda la temporada siguiente con la camiseta del Almería. Su último partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos llegó el pasado 20 de junio, en la final del play-off por el ascenso frente al Málaga, que ganaron los de la Costa del Sol. Puigmal se despidió del club con un emotivo mensaje en sus redes sociales: «Jamás pensé que este día llegaría, pero ha llegado la hora de cerrar este precioso capítulo». Y todo apunta a que en las próximas horas abrirá el de sus primeros pasos en Son Moix.