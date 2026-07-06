Abdón Prats: "Lo que tenemos que hacer es estar más juntos que nunca"

Abdón Prats lo tiene claro: el mallorquinismo necesita unión, ahora más que nunca. El delantero de Artà ha apelado repetidas veces a “estar todos juntos” tras haber pasado esta mañana en el Juaneda Hospital Miramar la habitual revisión médica previa a la pretemporada. “Las expectativas todos sabemos las que son, lo que queremos es volver a Primera. Tenemos que ir a por todas”, ha declarado.

El ‘Dimoni’ es consciente de que todavía falta mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a la confección de la plantilla, pero afirma que, tras el varapalo que supuso el descenso a Segunda, lo más importante es la cohesión entre todas las esferas que rodean al club: “Vosotros tenéis ojos y escucháis igual que yo. Es un nuevo proyecto, las cosas se tienen que hacer bien y no tenemos que correr. Tenemos que tener paciencia. Lo que tenemos que hacer es tanto el club como jugadores, afición y periodistas estar más juntos que nunca. No contagiar negativismo y tener toda la energía puesta en estar más unidos que nunca”.

“Nos favorece a todos dejarnos de críticas y comentarios negativos. Hemos pasado el luto este mes y pico, pero tenemos que renacer. Tenemos que volver a estar unidos como una gran familia y que el Mallorca, lo antes posible, vuelva donde tiene que estar. Está claro que será complicado. Sabemos que sufriremos y tenemos que estar preparados para los momentos difíciles y los positivos”, ha agregado.

Abdón ha insistido una y otra vez en la unión. De lo contrario, asegura que será muy complicado optar por el objetivo: “Lo que no me gusta es lo que veo o lo que me comentan aficionados por la calle o familia y amigos. Tenemos que estar lo más juntos posible y si no hacemos eso creo que nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. El pasado ya no se puede cambiar, me encantaría, pero es imposible. Es lo que digo, si no nos ayudamos no daremos ni dos pasos”.

Por último, el artanenc ha revelado que ya ha conversado con el nuevo entrenador, Luis García. “Hablé con él por teléfono como capitán del equipo cuando firmó. Es un entrenador que nos aportará mucho y estamos muy felices de que esté aquí con nosotros. Su suerte será la nuestra”, ha zanjado.