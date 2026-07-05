Luis García aterriza en Mallorca: "La dirección deportiva está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto"

“Hay que hacer un buen equipo y después, ya veremos. Tengo mucha confianza en el club y en la dirección deportiva, están trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto". Estas han sido las primeras palabras de Luis García, el nuevo entrenador del Real Mallorca, a su llegada a Palma. El ovetense, cuyo fichaje se oficializó el pasado lunes 22 de junio, ha aterrizado esta tarde en la isla y ha sido recibido por la mano derecha de Pablo Ortells, Sergio Marty.

"Estoy con mucha ilusión y muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz. Con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien, Ojalá poder conseguir cosas bonitas", ha declarado el exjugador bermellón , que dirigirá su primer entrenamiento este miércoles en Son Bibiloni. Antes, el lunes y el martes, los futbolistas pasarán el reconocimiento médico para comprobar que todo está en orden antes de ponerse en marcha a las órdenes del asturiano.

Su llegada supone el inicio de una nueva etapa en Son Moix tras la huida de Martín Demichelis. Tras su paso por Las Palmas, equipo que será rival del Mallorca este curso en Segunda División, el objetivo no es otro que recuperar la categoría perdida y devolver al conjunto bermellón a la élite del fútbol español. "Hay que ir poco a poco, la categoría es muy difiícil. Hay que hacer un buen equipo y después, ya veremos", ha comentado el preparador acerca del propósito de lograr el ascenso, recordando que todavía deben confeccionar gran parte de la plantilla. Por el momento, el único fichaje que ha realizdo el club es el de Adrián Fuentes, aunque el técnico ya ha hecho alguna petición expresa, como la de Estanis Pedrola.

Para ello, el club confía en que Luis García sea capaz de construir un equipo competitivo, reconocible y preparado para luchar por el ascenso desde el comienzo de la temporada, tal y como el propio entrenador recalcó ante los medios del club hace una semana.