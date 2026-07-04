Fútbol
Javi Llabrés ficha por el Burgos, rival del Mallorca en Segunda División
El extremo de Binissalem, que quedó libre el 30 de junio tras finalizar su contrato, firma por el conjunto burgalés para las próximas tres temporadas
Javi Llabrés ha tardado poco en encontrar nuevo destino tras cerrar su etapa en el RCD Mallorca. El extremo de Binissalem, que quedó libre el pasado 30 de junio después de que el club no renovara su contrato, se ha comprometido con el Burgos CF, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, por las próximas tres campañas.
Pese a su juventud, Llabrés ya cuenta con experiencia en el fútbol profesional. Ha participado tanto en Primera División —donde incluso logró marcar ante el Villarreal en La Cerámica— como en Segunda División. Durante su etapa en el Mallorca, alternó presencia en el primer equipo con minutos en la Copa del Rey, antes de continuar su crecimiento competitivo fuera de la isla.
En la temporada 2022/2023, el atacante salió cedido al CD Mirandés, donde comenzó a adaptarse a una categoría exigente. Posteriormente, en el curso 2024/2025, defendió la camiseta del CD Eldense, acumulando experiencia en LaLiga Hypermotion y dejando destellos de su capacidad en zonas ofensivas.
Llabrés, uno de los pocos canteranos que formaban parte del primer equipo del Mallorca, inicia ahora una nueva etapa lejos de la isla, en busca de los minutos y la regularidad que no terminó de encontrar en Son Moix.
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