El deseo de Luvumbo acerca su vuelta al Mallorca

Zito Luvumbo no ha dicho su última palabra en el Real Mallorca. El delantero angoleño, que jugó cedido media temporada el pasado curso, quiere volver a recalar en el conjunto bermellón. Un deseo que conocen tanto el Cagliari, su club de origen, como la entidad mallorquinista, que ve con buenos ojos su regreso para reforzar el ataque en Segunda División.

Según el medio La Nuova Sardegna, el Cagliari no cierra la puerta a la operación. El club sardo acepta la postura del jugador y se muestra dispuesto a negociar su salida, siempre que se alcance un acuerdo que beneficie económicamente a la entidad y facilite otras operaciones de mercado.

Desde que finalizó la temporada, Luvumbo ha dejado claro que el Mallorca sigue muy presente. Lo ha demostrado en redes sociales con imágenes en lugares icónicos de Palma, como la fuente de las Tortugas, mostrando su colección de camisetas del club o entrenando con ropa deportiva bermellona.

En este contexto, ambas entidades trabajan en una fórmula que permita desbloquear la operación. La vía que gana fuerza es la de una cesión con un pago inicial cercano al medio millón de euros, acompañada de una obligación de compra en caso de ascenso a Primera División, que podría situarse entre los cuatro y cinco millones de euros. Un esquema que facilitaría el regreso inmediato de Luvumbo sin que el Cagliari salga perjudicado.

Mientras tanto, el interés del Palermo ha quedado en un segundo plano para el conjunto italiano. Seguían de cerca al atacante, pero la preferencia del jugador por continuar en España ha enfriado esta opción.

Pareja de ataque de Muriqi

Su llegada en el tramo final del mercado de invierno no pareció responder a los deseos de Jagoba Arrasate, por entonces entrenador del Mallorca, que priorizaba la incorporación de un extremo antes que la de un delantero. De hecho, cuando jugó con el de Beriatua fue tirado a una banda y no destacó por sus buenas actuaciones. Por ello, el atacante angoleño no encontró regularidad en el once hasta la llegada de Martín Demichelis, que vio en él el socio ideal para Vedat Muriqi.

Durante su etapa en el Mallorca, disputó diez partidos (seis como titular), aunque no logró marcar, precisamente el aspecto más determinante en su posición. El futbolista tiene claro su deseo de continuar, un factor que a menudo inclina la balanza en el fútbol, mientras se espera que las negociaciones entre ambos clubes lleguen a buen puerto.

Noticias relacionadas

El ataque del Mallorca, tras las salidas de Muriqi y Larin, ha quedado prácticamente huérfano. Con Abdón Prats, Marc Domenech y el primer fichaje, Adrián Fuentes, se trata de una de las zonas clave a reforzar. La llegada de Luvumbo aportaría más recursos ofensivos a Luis García Fernández, a quien se espera en la isla este fin de semana para ponerse al frente del equipo con el inicio de la pretemporada.