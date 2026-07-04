El Barça, con un ojo en la situación de Pablo Torre

El Mallorca no pudo evitar el descenso a Segunda División, pese a que en el tramo final del campeonato ofreció una mejor versión, en gran parte impulsada por el rendimiento de Pablo Torre. El cántabro firmó un cierre de temporada notable, encadenando 12 titularidades consecutivas como mediapunta, destacando por su influencia a balón parado y aportando tres goles y dos asistencias.

La pérdida de categoría supuso un duro golpe tanto para el club como para el propio jugador, que había encontrado continuidad y estabilidad. Con contrato hasta 2029, su escenario ideal pasaba por competir en Primera División dentro de un proyecto sólido.

El Mallorca abonó cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, mientras que el Barcelona retuvo la otra mitad, manteniendo así un control significativo sobre su futuro. En el club azulgrana nunca han dudado de su talento, motivo por el que decidieron no desprenderse completamente del futbolista y seguir de cerca su evolución.

Por el momento, no está previsto que el Barcelona recupere al jugador de forma inmediata, aunque sí permanece atento a su situación. Torre dispone de una cláusula que le permitiría salir cedido a un equipo de Primera División en caso de descenso, siempre que otro club asuma su ficha.

El Mallorca quiere retenerle

El nuevo técnico bermellón, Luis García, cuenta con Pablo Torre como pieza importante en el objetivo de regresar a la máxima categoría. Sin embargo, el futbolista prioriza seguir compitiendo en Primera División. A día de hoy no existen ofertas de traspaso, aunque el club balear no tiene el control absoluto sobre su continuidad debido a la citada cláusula de cesión.

El desenlace dependerá de las propuestas que puedan llegar en las próximas semanas. En caso de una cesión, el Barcelona no percibiría ingresos directos, pese a conservar el 50% de sus derechos. Además, la salida de uno de sus principales apoyos en el vestuario tampoco juega a favor de su continuidad.

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Con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, el Mallorca no se encuentra en una situación de necesidad económica inmediata tras varias salidas recientes. También se prevén posibles movimientos adicionales en la plantilla en este mercado.