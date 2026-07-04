La andadura de Leo Román en el Mallorca: de apuesta a decepción

Leo Román ya es jugador del Deportivo de la Coruña. El portero ibicenco deja el Mallorca y se marcha al conjunto gallego, que abona la cláusula de nueve millones por el guardameta. Su venta se une a las de Larin, Muriqi y Maffeo. El club bermellón, juntando los cuatro traspasos, ha ingresado ya 27 millones de euros.

El guardameta pitiuso fue la gran apuesta de la dirección deportiva del Mallorca la pasada temporada, consolidándose como el guardián del presente y del futuro de la portería. Todo apuntaba a que su historia en el club estaba destinada a ser importante: bien por el legado que pudiera dejar bajo palos, bien por convertirse en un activo capaz de generar una importante plusvalía para las arcas bermellonas.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Lejos de responder a las expectativas generadas tras su renovación, el portero se marcha al Deportivo después de haber firmado una temporada irregular, sin llegar a ofrecer la seguridad que se esperaba de él ni a justificar la fuerte apuesta realizada por el club, eligiendo al ibicenco por delante de Dominik Greif. Su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado y su etapa en el Mallorca se cierra apenas un año después de asumir la titularidad.

El club bermellón le fichó en el verano de 2020 procedente de la Peña Deportiva para reforzar al filial, donde permaneció durante dos temporadas. Fue en la segunda, la 2021/22, cuando dio el salto al primer equipo e incluso debutó en Primera División. Lo hizo el 8 de enero de 2022 frente al Levante, en el Ciutat de València. Aunque el conjunto bermellón cayó por 2-0, el joven cancerbero dejó destellos del enorme potencial que atesoraba.

En la temporada 2022/23 pasó a formar parte de la primera plantilla de manera definitiva, aunque partía como tercer portero por detrás de Rajkovic y Greif. La falta de oportunidades le llevó a buscar minutos lejos de Son Moix y recaló cedido en el Oviedo, donde firmó una sobresaliente campaña. Su rendimiento fue clave para el conjunto carbayón, que rozó el ascenso a Primera División tras caer en el play-off.

Ese gran año le abrió de nuevo las puertas del Mallorca. Con la salida de Rajkovic, todo hacía indicar que pelearía por la titularidad con Greif. Sin embargo, un Jagoba Arrasate recién llegado apostó mayoritariamente por el guardameta eslovaco y Leo Román tuvo que conformarse con las oportunidades que le brindaban las rotaciones.

Cuando le tocó jugar, respondió con actuaciones de mucho nivel. Sus exhibiciones frente al Barcelona y al Real Madrid lo situaron en el escaparate y reforzaron la sensación de que estaba preparado para asumir un papel protagonista. Sin embargo, todo ese crédito ganado sobre el césped quedó parcialmente dilapidado por sus declaraciones. El ibicenco hizo público su malestar por la falta de minutos y reclamó más protagonismo, un mensaje comprensible, pero expresado en un momento y un escenario poco oportunos.

Con Greif y Leo Román afrontando el último año de contrato y una convivencia cada vez más difícil de sostener en la portería, Pablo Ortells tenía que tomar una decisión. El director deportivo apostó por el guardameta ibicenco, convencido de que había llegado el momento de convertirlo en el dueño de la portería bermellona. Era una apuesta firme y de presente, pero también de futuro.

Sin embargo, el desenlace ha estado muy lejos de lo esperado. Leo Román no ha conseguido consolidarse como el líder bajo palos que el club imaginaba. Ha alternado intervenciones de enorme mérito con errores impropios de un portero llamado a marcar diferencias. Su irregularidad ha terminado pesando más que sus aciertos y ha alimentado las dudas en torno a una decisión que, hace apenas un año, parecía indiscutible.