Pep Lluís Martí, nuevo entrenador del Mallorca B

Pep Lluís Martí es el elegido para sustituir a Gustavo Siviero y dirigir al filial del Mallorca en Segunda Federación, categoría a la que el equipo ascendió la pasada temporada después de completar una magnífica campaña en Tercera Federación

El entrenador mallorquín vuelve a la que siempre ha sido su casa. Formado en la cantera bermellona, su debut con el Mallorca llegó en la temporada 1996/97 en un partido de Copa del Rey. Tras la temporada 1999/00 continuó su carrera en el Tenerife, Sevilla y Real Sociedad.

En 2008, Martí regresó al club bermellón para iniciar una segunda etapa que se prolongó hasta 2015. Durante esos años, ejerció como capitán y se convirtió en uno de los grandes referentes del vestuario. Cerró su carrera como futbolista profesional defendiendo la camiseta del Mallorca en 221 ocasiones y su último partido llegó en 2015, en Son Moix.

Tras su retirada, inició su carrera como entrenador y ha dirigido a equipos como el Tenerife, Deportivo de La Coruña, Girona, Leganés, Sporting de Gijón y Ibiza. Su experiencia en el fútbol profesional, unida a su conocimiento del club y de la exigencia competitiva, refuerza el proyecto del filial en su regreso a Segunda Federación.

Con su llegada al banquillo del filial bermellón, el club incorpora a un técnico con identidad mallorquinista, experiencia y una profunda conexión con la entidad. Pep Lluís Martí asume ahora el reto de acompañar el crecimiento de los jóvenes talentos de la cantera en una categoría exigente y competitiva.