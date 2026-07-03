La llegada de Luís García, una nueva oportunidad para varios jugadores del Mallorca

El cambio de entrenador en el Mallorca puede suponer también un giro en la planificación de la plantilla. La entidad bermellona la inició siguiendo las directrices de Martín Demichelis. El argentino renovó con la condición de tener un papel importante en el apartado de altas y bajas. Sin embargo, el propio Demichelis fue de los primeros en marcharse, dejando tirado al club para irse al Leipzig. Había varios jugadores que, con el de Justiniano Posse en el banquillo, tenían sus horas contadas en la isla. Pero su marcha y el fichaje de Luis García pueden cambiar el panorama por completo.

Uno de ellos es Toni Lato. Apenas contó para el técnico argentino en los doce partidos que dirigió: tan solo fue titular en dos ocasiones y la titularidad de Luis Orejuela por delante suya en Getafe fue un claro mensaje de Demichelis. El lateral estaba dispuesto a marcharse de la isla si el sudamericano continuaba. Además, cuenta con una oferta del Hertha Berlin que le seduce, en la que le ofrecen dos años de contrato.

Sin embargo, si Luis García le da confianza y oportunidades de jugar, hay bastantes posibilidades de que se quede. Todo dependerá de lo que suceda en la pretemporada y de lo que le transmita el técnico ovetense. Asimismo, el valenciano prioriza quedarse en el Mallorca en Segunda que recalar en un equipo de Primera que luche por la permanencia.

Otro en una situación muy similar es Mateu Jaume. Tan solo fue titular una vez con Demichelis y en el Ciutat de València, con la defensa en cuadro y con los bermellones jugándose la temporada, el argentino prefirió sacar a Miguel Calatayud antes que al de Petra. Ahora, la llegada de Luis García puede suponer una nueva oportunidad para él. Además, con la marcha de Pablo Maffeo al Olympiakos, es el único lateral derecho natural que tiene el Mallorca actualmente.

El de los laterales es el cambio más evidente que se puede producir en la planificación. Ambos estaban más fuera que dentro. Otros que también pueden reivindicarse con el nuevo entrenador son Antonio Sánchez, Abdón Prats o incluso Lucas Bergström. El centrocampista apenas contó con minutos en los últimos partidos de Liga de la temporada pasada; el de Artà dejó claro que quiere tener más protagoonismo después de haber tenido un papel testimonial; y el guardameta puede tener una oportunidad de luchar por titularidad si Leo Román se marcha.

En lo que respecta a los fichajes, la llegada de Luis García también puede suponer que se acelere o se dé luz verde a alguna operación. Un ejemplo de ello es el de Estanis Pedrola, petición expresa del entrenador asturiano y jugador que Pablo Ortells ya tenía en su agenda.