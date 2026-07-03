Leo Román se despide: "Siempre pensé que mi camino y el del Mallorca irían de la mano durante mucho tiempo"

Hola mallorquinistas:

La verdad es que se me hace muy duro escribir esto. Siempre pensé que mi camino y el del Mallorca irían de la mano durante mucho tiempo, pero ha llegado el momento de despedirme.

Me duele marcharme sin haber podido conseguir el objetivo de esta temporada, tanto a nivel colectivo como personal.

Llegué a la isla con la ilusión de un niño que soñaba con cumplir su sueño, y aquí he vivido algunos de los momentos más felices de mi vida, pero también algunos de los más difíciles. Al final, todo eso forma parte del camino y también de la persona y el jugador que soy hoy.

Por eso me voy triste, pero también muy orgulloso de la decisión que tomé hace ya seis años de venir a Mallorca. Si volviera atrás, la volvería a tomar sin ninguna duda.

Gracias a toda la afición por el cariño que me habéis dado durante todos estos años. He sentido vuestro apoyo en los momentos buenos y también en los malos, y siempre he intentado devolvéroslo de la mejor manera que sabía, dentro y fuera del campo.

También quiero dar las gracias a todos mis compañeros y a cada trabajador del club.

Me llevo mucho más que recuerdos de fútbol; me llevo personas, amistades y momentos que no voy a olvidar nunca.

Gracias por todo, Mallorca. Siempre habrá una parte de mí que pertenezca a esta isla y a este club.