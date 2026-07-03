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Fútbol | RCD Mallorca

Leo Román se despide: "Siempre pensé que mi camino y el del Mallorca irían de la mano durante mucho tiempo"

El nuevo portero del Deportivo de la Coruña afirma que ha llegado "el momento" de despedirse y lamenta marcharse "sin haber podido conseguir el objetivo de esta temporada"

Leo Román celebra un gol del Mallorca.

Leo Román celebra un gol del Mallorca. / RCD Mallorca

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Sergi Fullana

Leo Román ha querido despedirse del Mallorca y de los mallorquinistas a través de las redes sociales antes de empezar su nueva aventura en el Deportivo de la Coruña. El portero ibicenco afirma que pensaba que su historia en el club iba a ser más longeva y lamenta marcharse sin haber logrado la permanencia en Primera División: "La verdad es que se me hace muy duro escribir esto. Siempre pensé que mi camino y el del Mallorca irían de la mano durante mucho tiempo, pero ha llegado el momento de despedirme. Me duele marcharme sin haber podido conseguir el objetivo de esta temporada, tanto a nivel colectivo como personal".

Tras haberse ganado la titularidad esta campaña, el pitiuso deja el club bermellón después de haber llegado en el verano de 2020 procedente de la Peña Deportiva. El guardameta agradece a la afición el cariño que le ha brindado durante las temporadas que ha estado en la isla y reconoce que en el Mallorca ha vivido algunos de los momentos "más felices de su vida", pero también "algunos de los más difíciles".

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"Siempre habrá una parte de mí que pertenezca a esta isla y a este club", cierra el mensaje que ha publicado el portero en sus redes sociales.

El mensaje de Leo Román

Hola mallorquinistas:

La verdad es que se me hace muy duro escribir esto. Siempre pensé que mi camino y el del Mallorca irían de la mano durante mucho tiempo, pero ha llegado el momento de despedirme.

Me duele marcharme sin haber podido conseguir el objetivo de esta temporada, tanto a nivel colectivo como personal.

Llegué a la isla con la ilusión de un niño que soñaba con cumplir su sueño, y aquí he vivido algunos de los momentos más felices de mi vida, pero también algunos de los más difíciles. Al final, todo eso forma parte del camino y también de la persona y el jugador que soy hoy.

Por eso me voy triste, pero también muy orgulloso de la decisión que tomé hace ya seis años de venir a Mallorca. Si volviera atrás, la volvería a tomar sin ninguna duda.

Gracias a toda la afición por el cariño que me habéis dado durante todos estos años. He sentido vuestro apoyo en los momentos buenos y también en los malos, y siempre he intentado devolvéroslo de la mejor manera que sabía, dentro y fuera del campo.

También quiero dar las gracias a todos mis compañeros y a cada trabajador del club.

Me llevo mucho más que recuerdos de fútbol; me llevo personas, amistades y momentos que no voy a olvidar nunca.

Gracias por todo, Mallorca. Siempre habrá una parte de mí que pertenezca a esta isla y a este club.

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