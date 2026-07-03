Leo Román deja el Mallorca y se marcha al Deportivo

Leo Román ya es jugador del Deportivo de la Coruña. El portero ibicenco deja el Mallorca y se marcha al conjunto gallego, que abona la cláusula de nueve millones por el guardameta. Su venta se une a las de Larin, Muriqi y Maffeo. El club bermellón, juntando los cuatro traspasos, ha ingresado ya 27 millones de euros.

El pitiuso tenía una cláusula de 12 millones de euros que bajó a los nueve tras el descenso del Mallorca a Segunda. El Deportivo, recién ascendido a Primera, ha apostado fuerte por el guardameta y le ofrecerá un contrato de cinco temporadas. Leo Román, que contaba con ofertas de varios clubes europeos, se incorporará el próximo lunes a la pretemporada en la ciudad deportiva de Abegondo para ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador, Antonio Hidalgo.

El cancerbero llegó al Mallorca en el verano de 2020 procedente de la Peña Deportiva para incorporarse al filial. Su debut con el primer equipo en Primera División fue en la temporada 2021/22, ante el Levante en el Ciutat de València. En la 2023/24, tras una campaña entera siendo el tercer portero por detrás de Rajkovic y Dominik Greif, se marchó cedido al Real Oviedo, donde firmó un curso sobresaliente y se convirtió en una de las grandes figuras del conjunto asturiano, que rozó el ascenso a Primera División.

De regreso a Mallorca, esta temporada se consolidó definitivamente como titular después de que el club le eligiese por delante de Greif. Pese al descenso del equipo, sus actuaciones le valieron para entrar en la prelista de 55 futbolistas de Luis de la Fuente para el Mundial. Además, el pasado 5 de junio debutó con la selección española ante Irak, siendo el primer jugador del Mallorca en conseguir este hito desde 2008. Curiosamente, lo hizo en Riazor, el estadio que será su nueva casa durante las próximas temporadas.

Con su marcha, el Mallorca se queda en la portería con Lucas Bergström y, aparentemente, el 'Pichu' Cuéllar. El veterano guardameta terminó contrato el pasado 30 de junio, pero el club no ha comunicado su salida. Sí lo hizo con Javi Llabrés, Mascarell y Asano, por lo que se puede entrever que el emeritense continuará otra temporada más en la isla.