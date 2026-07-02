Fútbol
Gustavo Siviero deja de ser entrenador del Mallorca B por decisión personal
El técnico argentino, que ha logrado este año el ascenso a Segunda RFEF, señala que "era el momento de dar este paso"
Gustavo Siviero no continuará esta temporada como entrenador del RCD Mallorca B. El técnico ha comunicado al club su decisión de no seguir al frente del filial, recién ascendido a 2ª RFEF, por decisión personal. El RCD Mallorca "quiere agradecer a Siviero su compromiso, profesionalidad y dedicación durante todos estos años, así como el trabajo realizado en una etapa de crecimiento y formación para los jóvenes futbolistas de la entidad"
“Quiero agradecer al club que haya entendido y respetado esta decisión, que no ha sido fácil y que ha estado muy meditada. Siento que, tras valorar las condiciones personales y profesionales, este es el momento de dar este paso. Solo tengo palabras de gratitud para el RCD Mallorca, para todas las personas con las que he trabajado y para los jugadores que me han acompañado durante este camino”, ha señalado Siviero.
El club le desea a Gustavo Siviero mucha suerte en sus próximos retos personales y profesionales.
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