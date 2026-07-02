Se activa la nueva cláusula de Jan Virgili: oportunidad para el Barça

La reunión de Anderson de Souza Deco con los agentes de Jan Virgili de hace unos días fue un claro indicio del interés que despierta el maresmense en la entidad catalana. El Barça tiene en su poder un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo tras la operación de traspaso del verano pasado rumbo a Mallorca.

Jan Virgili aprovechó su oportunidad con el Mallorca / Quique García / EFE

El curso del atacante no ha pasado desapercibido para un sinfín de clubes europeos que ven en Jan a un perfil joven con gran proyección y personalidad. Un valor claro de presente y de futuro. La cláusula de Virgili era de 30 millones siempre que el club balear se mantuviera en Primera.

El descenso cambia el panorama

Pero el descenso ha cambiado por completo el tablero de juego. Y es que se había incluido un descenso (nunca mejor dicho) de esa cláusula de salida si el equipo bermellón perdía la categoría.

Jan Virgili, en una imagen de archivo con el Mallorca / EFE

Ya salió la información estos últimos días, corroborada por Sport, de que fichar a Jan pasaba a costar un máximo de 12 'kilos'. Una auténtica oportunidad de mercado que para el Barça aún lo era mucho más, puesto que restando ese 40% que tiene el club azulgrana el precio para ficharlo sería de poco más de siete millones.

Nuevo escenario

Una cláusula, esta nueva de 12, que se activó a partir de este miércoles 1 de julio. Hasta ahora seguía siendo de 30 y, según lo acordado, Jan ya cuesta solo esa nueva cantidad.

Deco, al teléfono en el palco de Montjuïc / Archivo

Deco ha estado estos últimos días en Brasil por motivos personales y estos días se volverá a poner manos a la obra para abordar las múltiples carpetas que tiene sobre la mesa. Entre ellas, la de Jan Virgili. Las sensaciones tras una reunión que duró más de una hora y media fueron buenas.

Buena sintonía

Buena sintonía entre ambas partes. Sin luz verde todavía, a expensas de algunas salidas que deben producirse en el Barça y del OK definitivo de Hansi Flick. En caso de ejecutarse el pago, luego ya estará por ver si sale cedido, si puede ganarse seguir en la primera plantilla en la pretemporada. El desenlace del mercado también dirá.

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A Virgili, lógicamente, le gustaría tener la oportunidad de ganarse seguir con Flick en el primer plantel. Pero ya ha demostrado en Mallorca estar listo para una nueva aventura y seguir un proceso de maduración con una pinta excelente. El Betis es uno de los clubes que se ha interesado por su situación.

Fuente: Sport