El Mallorca negocia el fichaje de Estanis Pedrola, la apuesta de Luis García para el ataque

El Mallorca está negociando con la Sampdoria el fichaje de Estanis Pedrola (Cambrils, 2003), extremo que la pasada campaña jugó en Las Palmas bajo las órdenes de Luis García. El catalán es una petición expresa del técnico asturiano, que le conoce bien de su etapa del curso anterior en Gran Canaria, aunque se trata de un futbolista que ya figuraba desde hace tiempo en la lista de la dirección deportiva de Pablo Ortells.

Todo apunta a que Pedrola llegaría a Son Moix traspasado, ya que tiene contrato con el conjunto italiano hasta el 30 de junio de 2027. La Sampdoria, que milita en la Serie B, quiere recuperar parte de la inversión realizada en 2023, cuando pagó tres millones de euros por el atacante. Las Palmas pretendía quedarse con él en propiedad gracias a una opción de compra no obligatoria firmada en la cesión -de 1,5 millones-, pero su presidente, Miguel Ángel Ramírez, explicó hace unos días que los agentes del jugador exigían un salario mucho más elevado para cerrar el acuerdo.

Las conversaciones se han intensificado en las últimos horas entre el propio Ortells y los representantes del jugador, la agencia Dupla Piqué & Domínguez, que es la defiende los intereses del mallorquín Marvin Park.

El atacante destaca por su verticalidad, velocidad y talento en el uno contra uno. Aunque es diestro, suele actuar en la banda izquierda, desde donde busca encarar, generar superioridades y finalizar las jugadas o asistir a sus compañeros. Llegó cedido a Las Palmas en el mercado invernal y, tras algunas suplencias iniciales, se convirtió en un fijo en el equipo. Disputó 18 partidos, acumuló 731 minutos y marcó cuatro goles en un conjunto que cayó en la semifinal del 'playoff' de ascenso a Primera División.

Pedrola comenzó su formación en el Costa Daurada de Salou y el Reus, pasó cinco años en la cantera del Espanyol y, tras ser descartado en 2019 por motivos físicos, regresó a la Fundació Futbol Base Reus. Su progresión despertó el interés del Real Madrid, aunque en 2021 fue el Barcelona quien se adelantó para incorporarlo a su Juvenil A.

Debut en Primera... precisamente en Son Moix

Resulta llamativo que su debut en Primera División con la camiseta del Barcelona llegara en Son Moix. El 2 de enero de 2022, cuando todavía era juvenil, Xavi Hernández le dio la alternativa en LaLiga al sustituir a Ilias Akhomach en el minuto 80 del partido que el Barça ganó 0-1 gracias a un gol de Luuk de Jong.

Sin espacio en el primer equipo azulgrana, acabó siendo traspasado a la Sampdoria, entonces entrenada por Andrea Pirlo. Comenzó con protagonismo, pero las lesiones frenaron su progresión y solo pudo disputar 16 partidos. En la temporada 2024/25 jugó cedido a partir de enero en el Bolonia de la Serie A, aunque apenas disputó dos encuentros y ganó la Copa de Italia. Tras regresar a la Sampdoria con un papel secundario, salió cedido a Las Palmas en enero, donde recuperó la continuidad y las sensaciones que le convirtieron en un jugador prometedor en ls categorías inferiores del Barcelona. Ahora quiere dar un nuevo paso en su carrera y el Mallorca aparece como su destino preferido.

El Mallorca, que el martes anunció la compra del delantero Adrián Fuentes tras pagar tres millones de euros al Córdoba, está dispuesto a rascarse el bolsillo para diseñar una plantilla que sea capaz de volver a la Primera División el próximo verano.