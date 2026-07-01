Adrián Fuentes: "Me defino como un jugador muy físico, pero con el balón tampoco me atraganto"

Adrián Fuentes sabe que el Mallorca es la oportunidad de su vida. El nuevo delantero de los bermellones, que han pagado los tres millones de euros de su cláusula de rescisión al Córdoba y que ha firmado hasta 2029, sueña con triunfar en Son Moix. "Me defino como un jugador muy físico -mide 1.,86 metros-, pero es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico, dentro de las condiciones que tengo", explica en unas declaraciones a los medios de su nuevo club.

El madrileño, de 29 años, anotó catorce goles y repartió tres asistencias en el conjunto andaluz, unos guarismos que le han valido el interés de la dirección deportiva de Pablo Ortells. El ariete confiesa que ha vivido "con mucho estrés, pero con mucha ilusión, sobre todo con ganas" los días previos a que se formalizara el traspaso.

Preguntado sobre qué le convenció del proyecto, Fuentes ha sido claro: "Yo creo que muchas cosas, más allá del lugar, la zona de España. Sobre todo, el pedazo de club que es, la historia que tiene y la estructura que tiene. Pienso que es un club muy grande en España, y así lo ha estado demostrando las últimas campañas. Y eso es motivo más que suficiente para pensar seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien", ha destacado.

El discurso de Fuentes destila humildad, aunque todo apunta a que será uno de los fichajes importantes del verano para reforzar la plantilla. "Siempre lo he dicho, la competencia siempre ha hecho que todos los equipos mantengan a los jugadores al máximo nivel, porque creo que la competencia es sana. Y lo afronto como un reto importante, porque yo pienso que eso nos va a servir para poder dar ese saltito que queremos, que es mejorar todos y cada uno de nosotros", ha señalado.

El punta, aunque en sus inicios actuaba en la banda, también ha tenido palabras de elogio hacia el técnico Luis García, al que considera una pieza clave para seguir evolucionando. "Me parece que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que es exfutbolista profesional también. Y, sobre todo, yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Lo veo como un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre, y creo que es un buen punto de partida", ha explicado.

De hecho, ambos ya han mantenido una primera conversación telefónica tras cerrarse el fichaje. "Sí, he tenido una conversación telefónica con él, donde me daba la bienvenida. Y, sobre todo, trataba de ayudarme, de explicarme un poco cuál sería la idea de la temporada, que no cambiaba mucho de lo que yo pensaba, que es la manera de jugar que tiene Las Palmas. Y creo que es un entrenador que nos va a ayudar muchísimo a todos", ha revelado.

Fuentes nunca ha pisado la isla, pero conoce muchos detalles de la entidad. "Es verdad que nunca he estado en Mallorca, va a ser mi primera vez. Pero sí que he visto muchos partidos de Primera División de estos últimos años, entre ellos del Mallorca, y siento que es una afición que empuja mucho y que, además, es exigente, como es lógico. Eso es bueno tanto para el club como para los jugadores, para nunca relajarse, para dar siempre el callo en cada partido y en cada entrenamiento. Y es importante para crecer", ha afirmado.

Por último, el nuevo atacante bermellón ha dejado claro cuál será su principal objetivo en esta nueva etapa. Más allá de las cifras goleadoras, Fuentes quiere convertirse en un futbolista útil para el colectivo. "Tratar de ayudar al equipo lo máximo posible. Si puede ser, obviamente, a base de goles, mucho mejor, pero si no puede ser solo con eso, pues con trabajo, esfuerzo, sacrificio y humildad", ha concluido.