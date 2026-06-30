El Mallorca se enfrentará al Real Valladolid en Son Moix en su regreso a Segunda División

El Mallorca ya conoce el calendario de su regreso a Segunda División. El conjunto bermellón abrirá el campeonato en Son Moix frente al Real Valladolid el fin de semana del 15 de agosto, en apenas un mes y medio, y cerrará la temporada visitando al Almería. El último precedente entre mallorquinistas y vallisoletanos se remonta al 10 de mayo de 2025, en Primera División, con triunfo por 2-1 del equipo que entonces dirigía Jagoba Arrasate.

El primer desplazamiento del conjunto de Luis García será a Los Cármenes para medirse al Granada. Después llegarán los duelos ante Ceuta (jornada 3) y Sabadell (jornada 5) en Son Moix, con la visita al Eldense (jornada 4) entre ambos compromisos.

Una de las primeras citas destacadas llegará el fin de semana del 4 de octubre, correspondiente a la jornada 8, cuando el Mallorca visite Montilivi para enfrentarse al Girona, uno de los principales candidatos al ascenso. El duelo de la segunda vuelta ante el conjunto catalán, también recién descendido desde Primera División, se disputará en Son Moix el fin de semana del 4 de abril, en la jornada 33.

Una semana después tendrá lugar la ya habitual jornada 'retro', que volverá a celebrarse tras su estreno la pasada temporada. En esa fecha, el Mallorca visitará a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, un partido que supondrá además el regreso de Luis García al estadio del club al que entrenó durante la última campaña.

Los enfrentamientos frente al otro descendido, el Real Oviedo, quedarán reservados para dos momentos clave del curso. Los asturianos visitarán Son Moix en la jornada 21, la última de la primera vuelta, el fin de semana del 10 de enero de 2027, mientras que el Mallorca rendirá visita al Carlos Tartiere en la jornada 40, la antepenúltima del campeonato, el fin de semana del 23 de mayo.

Otra fecha marcada en el calendario será la del reencuentro con Dani Rodríguez. El centrocampista de Betanzos regresará a Son Moix con el Leganés en la jornada 30, el fin de semana del 14 de marzo. El partido de ida se disputará en Butarque, en la jornada 11, el fin de semana del 25 de octubre.

El tramo final del campeonato también exigirá el máximo al conjunto bermellón. En las cinco últimas jornadas afrontará dos salidas de máxima dificultad, ante el Real Oviedo (jornada 40) y el Almería (jornada 42), aunque antes se medirá a dos recién ascendidos, Celta Fortuna (jornada 38) y Tenerife (jornada 39), y despedirá la temporada en Son Moix frente al Albacete.