El Mallorca acelera con Adrián Fuentes: tres millones por el goleador del Córdoba

El Mallorca está a punto de cerrar su primer fichaje de la temporada en su ambicioso, al menos sobre el papel, proyecto de retorno inmediato a Primera División. El delantero Adrián Fuentes, que la pasada temporada triunfó en el Córdoba, con 14 goles y tres asistencias en 40 partidos en Segunda, es el elegido por la dirección deportiva de Pablo Ortells para reforzar el ataque. Los bermellones, según avanza el periodista Matteo Moretto, pagarán los tres millones de euros de la cláusula por este ariete de 29 años y la contratación se hará oficial en las próximas horas.

El Córdoba, conocedor de que el Mallorca tiene mucho dinero en sus arcas tras la venta de Muriqi, Larin y Maffeo -20 millones-, la ayuda al descenso -este curso unos ocho millones de euros- y los 2,5 millones ingresados del Leipzig por el técnico Martín Demichelis, no está dispuesto a rebajar ni un euro de la cláusula por su futbolista con más cartel de la plantilla.

Fuentes, que vivió su primera experiencia profesional en el NK Istra de Croacia entre 2018 y 2021, no pisó la Segunda División hasta el curso anterior después de haber jugado en la Primera RFEF en el propio Córdoba, Castellón, Lugo y Tarazona. Precisamente en este último equipo, en el que anotó dieciséis tantos, llamó la atención del técnico Iván Ania para regresar al Nuevo Arcángel. A pesar de haber jugado en el extremo en sus inicios, con los andaluces ha brillado como delantero de referencia.

A partir de la séptima jornada, sustituyendo a Sergi Guardiola, empezó a rendir y ya no salió del once titular durante el resto de la temporada. Fuentes ataca bien los espacios para buscar la espalda de los zagueros, sabe pelear con los centrales y es un buen rematador, características que deben servir para marcar diferencias a las órdenes de Luis García en Son Moix.

A solo una semana para que se inicie la pretemporada, el Mallorca todavía no ha anunciado ninguna contratación y todo apunta a que Adrián Fuentes se convertirá en la primera incorporación. Ahora mismo, los únicos delanteros naturales en la plantilla son Abdón Prats y Marc Doménech, que regresa tras su cesión en el Ceuta, un equipo en el que apenas jugó ocho partidos y anotó un gol.

El Mallorca está obligado a reforzarse en todas las líneas y hay muchas incógnitas por resolver, todas las respuestas las tiene Ortells en un verano en el que debe acertar en sus apuestas porque dispone de más dinero que sus rivales.