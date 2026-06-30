Fútbol | RCD Mallorca
Joan García ensalza a Luis García tras su llegada al Mallorca: "Es un gran entrenador"
El portero del Barcelona escoge al ovetense, con el que coincidió en el Espanyol, como su técnico favorito
Joan García ha respaldado la apuesta del Mallorca por Luis García. El portero del Barcelona, concentrado con la selección española durante el Mundial, aseguró este lunes en una entrevista en RAC1 que el técnico ovetense, con el que coincidió en el Espanyol en 2023, es su entrenador favorito.
"Hansi (Flick) es de los mejores, pero uno que siempre he dicho, y no jugué con él, es Luis García. Ha fichado por el Mallorca y es un gran entrenador", afirmó el guardameta en el programa Tu diràs.
El cancerbero azulgrana no ha sido el único en elogiar al nuevo entrenador bermellón. El pasado jueves, Sergi Darder también destacó la figura del técnico. "Fue un gusto jugar con él. Es uno de los entrenadores con el que más he aprendido en tan poco tiempo. Si somos capaces de entender su idea, disfrutaremos muchísimo y la gente también disfrutará viendo buen fútbol", declaró el artanenc en los micrófonos de IB3-
Pese a su todavía breve trayectoria en los banquillos, Luis García se ha ganado el reconocimiento por un estilo de juego valiente, ofensivo y reconocible, basado en que sus equipos asuman el protagonismo con el balón. Una filosofía que el Mallorca ya pretendía implantar con Demichelis y que terminó siendo decisiva para confiar en el técnico ovetense como nuevo líder del proyecto.
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