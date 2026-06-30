Adrián Fuentes, primer fichaje del Mallorca 2026/27

Adrián Fuentes es el primer fichaje del Mallorca para la temporada 2026/27 en su ambicioso, al menos sobre el papel, proyecto de retorno inmediato a Primera División. El delantero madrileño, que la pasada temporada triunfó en el Córdoba, con 14 goles y tres asistencias en 40 partidos en Segunda, ha sido el elegido por la dirección deportiva de Pablo Ortells para reforzar el ataque y firma hasta 2030. Los bermellones pagan los tres millones de euros de la cláusula por este ariete de 29 años y 1,86 metros de estatura.

Tras las ventas de Muriqi al Fenerbahçe y Larin al Southampton, los únicos delanteros naturales en la plantilla eran Abdón Prats y Marc Doménech, por lo que la directiva estaba obligada a buscar un refuerzo para la línea de ataque. El club andaluz, conocedor de todo el dinero del que dispone el Mallorca tras los ingresos que ha percibido con la marcha de varios jugadores -también de Martín Demichelis- y la ayuda por el descenso, se ha remitido a la cláusula de rescisión para dejar salir al futbolista.

Fuentes, que vivió su primera experiencia profesional en el NK Istra de Croacia entre 2018 y 2021, no pisó la Segunda División hasta el curso anterior después de haber jugado en la Primera RFEF en el propio Córdoba, Castellón, Lugo y Tarazona. Precisamente en este último equipo, en el que anotó dieciséis tantos, llamó la atención del técnico Iván Ania para regresar al Nuevo Arcángel. A pesar de haber jugado en el extremo en sus inicios, con los andaluces ha brillado como delantero de referencia.

A partir de la séptima jornada, sustituyendo a Sergi Guardiola, empezó a rendir y ya no salió del once titular durante el resto de la temporada. Fuentes es un delantero que, gracias a su gran velocidad, ataca bien los espacios para buscar la espalda de los zagueros. También aprovecha su gran envergadura para pelear con los centrales y es un buen rematador, características que deben servir para marcar diferencias a las órdenes de Luis García en Son Moix.

El jugador ha pronunciado sus primeras palabras como bermellón dejando un mensaje para la afición a través de las redes sociales del club: "Estoy muy contento, muy alegre y con muchísima ilusión de poder estar aquí con vosotros. Espero veros pronto en Son Moix y os prometo trabajo, esfuerzo y, sobre todo, tratar de ayudar lo máximo posible para todos los objetivos que nos propongamos".