Son Moix, el quinto estadio más grande de Segunda

La fiabilidad en casa va a ser una de las claves para el Real Mallorca si quiere lograr el ascenso a Primera División. Como ya indicó Luis García en sus únicas declaraciones hasta el momento como entrenador de los bermellones, la unión con la afición será un elemento clave para poder estar arriba desde el principio. A pesar de que la ilusión del aficionado está por los suelos tras el descenso, Estadi Mallorca Son Moix va a ser uno de los grandes estadios de la categoría por capacidad.

Y es que, con 25.736 localidades, es el quinto feudo con más asientos de la categoría. Falta por ver (hoy se presenta la campaña de abonados) la fidelidad este curso de los seguidores bermellones, ya que cuesta imaginar que se repitan los números de las últimas temporadas, con más de 22.000 abonados. Pero está claro que venir a jugar a la isla va a ser uno de los grandes atractivos para muchos equipos de Segunda.

Los estadios con mayor capacidad son el Estadio de Gran Canaria (32.400 espectadores), Estadio Carlos Tartiere (30.500), Estadio El Molinón (29.371), Estadio José Zorrilla (27.618) y Son Moix (26.020); es decir, los feudos de la UD Las Palmas, Real Oviedo, Sporting, Real Valladolid y Mallorca.

A continuación se sitúan el Estadio Heliodoro Rodríguez López, muy próximo en capacidad a Estadio Nuevo Arcángel, ambos con 21.950 localidades, y también el Estadio Ramón de Carranza (Nuevo Mirandilla), con 20.724 asientos para la afición del Cádiz.

El resto de estadios no alcanza los 20.000 espectadores, incluido uno de los tres equipos descendidos de Primera División (Oviedo, Mallorca y Girona). En este sentido, Estadio de Montilivi presenta un aforo más reducido, con 14.624 espectadores.

Con algo más de capacidad se sitúan Estadio de Los Cármenes (Granada CF, 19.224), el UD Almería Stadium, que se quedó a un paso de regresar a LaLiga EA Sports (18.331), el Estadio Carlos Belmonte (16.998) y Estadio Castalia (15.500). Justo por debajo de Montilivi aparece Estadio Municipal de Butarque, hogar del Leganés, con capacidad para 14.422 espectadores.

Para completar el grupo de clubes con estadios que superan los diez mil asientos figuran dos clásicos: Estadio El Plantío (Burgos CF, 11.380) y la Nova Creu Alta, uno de los recién ascendidos a Segunda División, con 11.908 localidades.

Los que faltan no alcanzan los 10.000. Estadio de Ipurua se amplió a 8.164 sillas durante la estancia del Eibar en Primera División, el Estadio Alfonso Murube no pasa de 6.500, el Estadio Nuevo Pepico Amat volvió a escena gracias al ascenso del Eldense, que se llenó para vivir ese acontecimiento en Primera RFEF con 5.776 aficionados, y el estadio de la Federación Andorrana fue diseñado para dar espacio a 5.108 espectadores.

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Una mención aparte merecen los dos filiales que estarán en la categoría: Real Sociedad B y Celta Fortuna. No será lo mismo que la Real Sociedad B juegue como local en Reale Arena (Anoeta) (39.313 espectadores) que lo haga en la Ciudad Deportiva de Zubieta (4.000), lo mismo que el Celta Fortuna, si utiliza Estadio Abanca Balaídos (22.800 antes de las reformas) o si se tiene que conformar con las instalaciones de Campo Municipal de Barreiro (1.171).