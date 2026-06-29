Opinión | Ni un puñetero gesto con la afición del Mallorca

Ni un gesto, ni un puñetero gesto, para sus aficionados. El Mallorca pierde otra extraordinaria oportunidad de tener un detalle con una afición maltratada en lo emocional y, ahora también en lo económico. El club ha lanzado su campaña de abonados con una rebaja en los precios a todas luces insuficiente y, en ningún caso, proporcionada con el trauma que supone el descenso. Ahora se entiende mejor la maravillosa frase enlatada de Andy Kohlberg de ser «un club de Primera que juega en Segunda». No lo vimos venir.

Renovar el carnet es un acto de amor a un escudo, independientemente de la gestión de sus dirigentes e incluso de la categoría en la que milite el club. Y esa es la suerte del propio Kohlberg, Alfonso Díaz y Pablo Ortells, las caras de un plan del que no se sabe casi nada. Es curioso que en Son Moix quieran generar ilusión cuando lo único que está claro es que les va a salir el dinero por las orejas, sobre todo en comparación con sus rivales. Y la papeleta de la dirección deportiva es grande porque, a pesar de eso, pocos confían en el acierto de la dirección deportiva.

Todavía no ha llegado ningún fichaje, el nuevo entrenador -Luis García- aún no ha pisado la isla y solo conocemos sus impresiones en un vídeo de 4 minutos y 27 segundos en el que reconoce, en un gran ejercicio de sinceridad, que todavía no sabía qué plantilla iba a tener a su disposición. No creo que estén pensando en fichar a los jugadores que disputan el Mundial, precisamente.

Esto ha empezado mal. Solo los buenos resultados y un proyecto con cara y ojos calmarán a una hinchada harta de ver que la vida sigue igual para los grandes culpables de estar en Segunda. Las únicas consecuencias las pagan ellos, y nunca mejor dicho.