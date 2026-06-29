Nueva campaña de abonados del Real Mallorca | ¿Están los partidos del playoff de ascenso incluidos en el abono?

El Real Mallorca ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026/2027 en Segunda División con un descuento aproximado del 20% en el precio de las renovaciones. El abono del club bermellón incluye los 21 partidos del primer equipo de local en LaLiga Hypermotion, los encuentros de Copa del Rey y los amistosos de pretemporada que celebren este verano en Son Moix, entre los que se encuentra el Trofeu Ciutat de Palma ante el Paris Saint-Germain.

¿Están incluidos los partidos del playoff de ascenso en el abono del Real Mallorca?

La campaña del Real Mallorca informa que los posibles encuentros de playoff de ascenso a Primera no están incluidos, por lo que el abonado deberá pagar por ver a su equipo en el que sería el momento más importante de la temporada. Desde el club aclaran que es lo habitual cuando el equipo bermellón está en Segunda División.

Los encuentros del RCD Mallorca B y del Juvenil División de Honor que se disputen en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio están incluidos en el abono de la temporada 2026-27.

Precio de las renovaciones

En el mapa de precios publicado en la web oficial del club (atendiendo solo a la categoría de adulto), los abonos en la Tribuna Oeste van desde los 535 euros hasta los 495. En Tribuna Este, el más caro es de 450 euros y el más económico, de 415. En Fondo Norte, el carné tendrá un coste de 265 euros, mientras que en Fondo Sur, donde se encuentra la grada de animación, el abono costará 180 euros.

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Precio de las renovaciones / RCD Mallorca

Precio de las nuevas altas

En cuanto a las nuevas altas, en Tribuna Oeste el precio del abono (en categoría adulto) oscilará entre los 830 y los 805 euros. En Tribuna Este, entre los 825 y los 700. En Fondo Norte será de 330 euros, mientras que en Fondo Sur el precio del carné será de 265 euros.