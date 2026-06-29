El Mallorca presenta su campaña de abonados 2026/27: precios y fechas

El Real Mallorca quiere sentir a su afición. Bajo ese lema, el club ha lanzado este lunes la campaña de abonados para la temporada 2026/27, una temporada en la que el equipo competirá en Segunda División tras una campaña decepcionante, en la que pocos o ninguno han dado la talla, ni en el verde ni en los despachos. Con descuentos para las renovaciones, aunque lejos del 30 % esperado, la entidad confía en que los aficionados dejen a un lado la desilusión y el distanciamiento para animar a los de Luis García Fernández un año más.

Esta temporada, como la anterior, el proceso de abonos se desarrollará en tres fases: renovación, cambio de localidad y nuevas altas. En la primera etapa, que se extenderá desde hoy, 29 de junio, hasta el 17 de julio a las 23:59 horas, los abonados podrán renovar su asiento actual. A partir del día 21, a las 10:00 horas, y hasta el 25 de julio a las 23:59, se abrirá el periodo de solicitud de cambio de ubicación, dirigido exclusivamente a quienes ya hayan renovado su localidad en la fase inicial.

Calendario de fechas. / RCDM

Finalmente, el 29 de julio a las 12:00 horas se iniciará el plazo para las nuevas altas. El abono de la temporada 2026/27 incluirá el acceso a los 21 partidos que el primer equipo del RCD Mallorca dispute en el Estadi Mallorca Son Moix correspondientes a LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey y el Trofeu Ciutat de Palma - 150 Aniversari Estrella Damm, contra el Paris Saint-Germain (PSG), además de otro amistoso que se disputará en el estadio antes del inicio del campeonato. Lo que no estará incluido, como en temporadas anteriores en Segunda División, son los partidos de un posible play-off.

En el supuesto de que un abonado no haya podido realizar la renovación durante cualquiera de las fases, podrá contactar con el club para solucionar la incidencia solicitando cita previa. En este caso, deberá tener en cuenta que tendrá que escoger un nuevo asiento.

Renovaciones

Así, en el mapa de precios publicado en la web oficial del club (atendiendo solo a la categoría de adulto), los abonos en la Tribuna Oeste van desde los 535 euros hasta los 495. En Tribuna Este, el más caro es de 450 euros y el más económico, de 415. En Fondo Norte, el carné tendrá un coste de 265 euros, mientras que en Fondo Sur, donde se encuentra la grada de animación, el abono costará 180 euros.

Precios de las renovaciones / RCDM

En comparación con el año pasado, los precios fueron los siguientes: en la Tribuna Oeste, en categoría adulto, oscilaron entre los 615 y los 665 euros; en Tribuna Este, entre los 515 y los 560; en Fondo Norte, el coste era de 330 euros; y en Fondo Sur, de 220 euros.

Nuevas altas

En cuanto a las nuevas altas, en Tribuna Oeste el precio del abono (en categoría adulto) oscilará entre los 830 y los 805 euros. En Tribuna Este, entre los 825 y los 700. En Fondo Norte será de 330 euros, mientras que en Fondo Sur el precio del carné será de 265 euros.

Precio de las nuevas altas / RCDM

En comparación con la temporada pasada, las nuevas altas, en adulto, en la Tribuna Oeste fueron desde los 965 euros a los 995. En Tribuna Este, de 840 euros a 990. En Fondo Norte el precio fue de 395 euros y en el Fondo Sur, 315 Euros.

Respecto a la temporada pasada, el club explica que “el cambio principal es que el precio de los abonos se ha reducido, adaptándose a un rango acorde a la categoría”.

Regresa el carné fisico, pero con 'trampa'

Una de las novedades de esta campaña es el regreso del carné físico, uno de los grandes reclamos de buena parte de la afición desde hace años. Pero tiene truco: será un mero objeto de coleccionista, ya que, según indica el club, no servirá para acceder al estadio los días de partido.

El Mallorca presentará próximamente un plan de fidelidad para sus abonados. Esta iniciativa nace con la voluntad de reconocer el compromiso de la masa social mallorquinista, reforzar el vínculo entre el club y sus aficionados y poner en valor a quienes han acompañado al equipo de forma constante a lo largo de los últimos años.

En esta misma línea, tras el impacto positivo de los actos celebrados en el mes de enero, esta temporada el club volverá a reconocer a los abonados con más de 25 y 50 años de antigüedad en un acto que se celebrará en el Estadi Mallorca Son Moix en una fecha aún por determinar. El objetivo es que este acto institucional "se convierta en una tradición para los más fieles".

Los mayores de 65 años que necesiten asistencia, los abonados infantiles —nacidos entre el 01/01/2012 y el 31/12/2021— y las personas con un 65% o más de discapacidad podrán acudir a las oficinas del Estadi Mallorca Son Moix solicitando cita previa en atencionalabonado@rcdmallorca.es o llamando al 971 221 535.