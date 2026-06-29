No Limits Quick confirma el gran momento de Toni Ripoll con otro triunfo en Francia

El ejemplar de 3 años del entrenamiento de Toni Ripoll en Grosbois, No Limits Quick, firmó la victoria el lunes en el hipódromo de Vichy, bajo la conducción de Matthieu Abrivard. Este hijo de Pordigiuos logró su segunda victoria desde su debut en competición el pasado 3 de mayo. Dos victorias que ha logrado en este mes de junio, un periodo muy productivo para Toni Ripoll puesto que sus ejemplares del centro de entrenamiento en Grosbois han firmado seis victorias- dos de No LImits Quick, Nuit de Folie, Last des Brousses- de la Cuadra Balear, Mich du Mesnil y Kasimodo Dream.

En el ‘Prix Philippe Muller’, No Limits Quick siempre estuvo colocado en el grupo de cabeza, en segunda línea, dando la cara a lo largo de la primera vuelta, junto al líder de la prueba. Antes del toque de campana se vio relegado muy inteligentemente al quinto lugar, mientras Abrivard refrescaba a su pupilo. Un cambio de ritmo del pupilo de Toni Ripoll en contra meta avivó el ritmo de la prueba, acelerando en tercera fila, para jugarse la victoria en la última recta. Mostrándose muy fiable, No Limits Quick resistió en los últimos metros a Nuage Divin, para terminar marcando en meta 1:17’7 sobre los 2.950 metros en salida hándicap.

Por su parte, los hermanos Roig Balaguer también sumaron sendos triunfos el domingo pasado. Rafel Roig, venció con Lovi Cadence en el hipódromo de Chartres, mientras Guillem hizo lo propio en la misma reunión sobre el sulky de Nouchka Royale. El domingo en Laon, Guillermo Horrach finalizó segundo con Mamounia de Luble, mientras que otros dos de los ejemplares de su entrenamiento, Nacre Jador, acabó segundo con Pieere Yves Verva, y Naos de Banville, sumó un tercero con David Bertrand.

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Por su parte, el sábado, Miquel Jaume Barceló fue otro de los vencedores mallorquines en Francia, gracias a su triunfo con Jupiter France, del entrenamiento de Kevin Leblanc, en el hipódromo de Lyon.